DÖbernitz

Jede Menge illegal abgeladener Müll ist jetzt beim Frühjahrsputz im Delitzscher Ortsteil Döbernitz aufgespürt worden. Der sehr engagierte Heimatverein hatte dazu aufgerufen, sich nur wenige Stunden vor dem Frühlingsfest an einer Aufräumaktion zu beteiligen. Viele folgten der Einladung trotz Dauerregen, wofür der Verein sehr dankbar ist.

Döbernitzer wollen sauberes Dorf

Mehrere Trupps zogen mit Müllsäcken durchs Dorf. „Während im Ort eigentlich nur achtlos Weggeworfenes eingesammelt werden musste und dort die Müllsäcke erfreulicherweise relativ leer blieben, musste an anderem Ort ein großer Autoanhänger her, um alles abzutransportieren“, berichtet der Heimatverein. Auffällig sei, dass sich die Ablagerungen vor allem in den Wäldchen rund um die Gartensparten an der Loberaue häufen. „Besonders ein regelrechter Lagerplatz im Wald neben der Gartensparte Loberaue Ost, dessen Beräumung unsere Möglichkeiten erheblich überschreitet, veranlasst uns dazu, die Stadtverwaltung und das Ordnungsamt aufzufordern, eine Beräumung zu veranlassen“, so der Heimatverein. Der Verursacher müsse ermittelt werden und man müsse präventiv handeln. Es sei nicht auszuschließen, dass Gefahr von Müll ausgeht.

Von lvz