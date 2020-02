Ärger über Strauchschnitt im Stadtpark Delitzsch

Delitzsch

Wird in Delitzsch Hand ans öffentliche Grün gelegt, bleibt das weder unbemerkt noch kritikfrei. So gibt es nun auch Kritik für einen angeblich zu massiven Strauchschnitt im Delitzscher Stadtpark.

Sträucher „abgeholzt“?

Etliche Sträucher sind verschnitten worden. Das Schnittgut blieb noch eine Weile liegen, ehe es abtransportiert wurde. Kein schöner Anblick wohl für einige Delitzscher. Es gleiche eine großflächigen Abholzung, kritisiert zum Beispiel Leser Dietmar Kasten. Zu viele Sträucher im Stadtpark seien zu massiv verschnitten und eben regelrecht abgeholzt worden. Insgesamt brauche man sich nicht wundern, dass die Zahl der Singvögel rückläufig ist, da ihnen die Nistplätze abhanden kommen.

Pflegeschnitt notwendig

Es handele sich um einen nötigen Verjüngungsschnitt, argumentiert Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und verteidigt die Arbeiten, die die Servicegesellschaft ausgeführt hatte. In regelmäßigen Abständen müsse man Sträucher ordentlich zurückschneiden, damit sie wieder gut austreiben. „Das Zurückschneiden muss sein“, so das Stadtoberhaupt. In seinem privaten Garten handhabe er es nicht anders.

Arbeiten bei Schenkenberg

Baumpflege- und Strauchschnittarbeiten laufen planmäßig auch noch bis Freitag entlang der Schenkenberger Straße zwischen der B 183 a und dem Flämingsthaler Weg auf der Brücke. Eine Vollsperrung ist angekündigt.

Von cj