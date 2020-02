Ärger um Gebührenerhöhung für Camper in Löbnitz

Löbnitz

Sind die neuen Gebühren auf dem Löbnitzer Campingplatz am Muldearm bei Roitzschjora zu hoch? Nachdem die Entscheidung über die Erhöhung der Entgelte öffentlich wurde, schlugen die Wellen hoch, berichtet Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Die Camper hatten übers Landratsamt nachgefragt, ob das denn alles seine Ordnung hat. Die Gemeinde hat ihre Argumente nochmals zusammengestellt: Generell sei die Kommune gehalten, ihre Aufwendungen niedrig zu halten. Ein Campingplatz ist eine freiwillige Aufgabe. Er war bisher in Löbnitz Zuschussgeschäft und wird es auch nach der Gebührenerhöhung bleiben. Die Zahlen wurden noch einmal recherchiert: In den vergangenen Jahren mussten jeweils 3600 bis 7000 Euro beigesteuert werden. Für dieses Jahr wird trotz Erhöhung der Einnahmen mit circa 2600 Euro Zuschuss gerechnet.

Tagesgebühr steigt aufs Doppelte

Für eine dreiköpfige Dauercamperfamilie kommen 115 Euro Mehrkosten pro Sommer zusammen: Ab der kommenden Saison soll der Stellplatz 500 Euro statt 460 Euro kosten. Zwei Erwachsene zahlen 120 statt bisher 60 Euro, für Kinder sind es dann 30 statt 15 Euro. Ein Kurzzeitstellplatz für Wohnwagen kostete bisher 3 Euro pro Tag, fürs Wohnmobil waren es 5 Euro. Künftig sind es jeweils 7,50 Euro sein. Das einfache Zelt darf für 5, statt für 2,50 Euro pro Tag aufgestellt werden. Die Gebühren waren in den vergangenen 16 Jahren nicht angehoben worden.

Perspektive am Seelhausener See

Der Trend bei der Zahl der Dauercamper geht nach unten: 2018 waren 16 Plätze mit 29 Erwachsenen und 7 Kindern registriert. 2019 waren es 13 Stellplätze, 24 Erwachsene, 3 Kinder. Die Zahl der Kurzzeitcamper stieg: 2018 kamen 373 auf 846 Übernachtungen, 2019 waren es 503 mit 1111 Übernachtungen. Wenn die Pläne am Seelhausener See umgesetzt werden und dort ein neuer Campingplatz entsteht, müsste sich die Gemeinde von dem an der Alten Mulde trennen. Ob es dann mit dem alten Standort eventuell per Verein weitergehen kann, sei unklar.

Von Heike Liesaus