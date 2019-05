Krostitz

Wird das Seniorenwohnen auf der freien Fläche in der Dorfmark Krostitz nur eine untergeordnete Rolle spielen? Danach sieht es aus, wenn der aktuelle Entwurf des Bebauungsplanes umgesetzt wird. Auf einer Skizze, die bereits veröffentlicht wurde, nehmen Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus drei Viertel der Fläche ein. Wegen zu vieler offener Fragen wurde die Entscheidung über den Entwurf und auch die Auslegung verschoben.

Haus an Haus

Eine, die das alles aufmerksam verfolgt, ist Gabriele Horster: Sie wohnt nicht nur nebenan, sie hatte sich vor drei Jahren mit einem gemeinnützigen Seniorenwohnprojekt um die Fläche beworben, war aber abgelehnt worden. Schon in den zuletzt in der Dorfmark bebauten Abschnitten entstanden höhere Häuser auf kleineren Grundstücken, hat sie beobachtet. „Was aber jetzt in der Dorfmark durch einen Investor geplant ist, ist an Lieblosigkeit nicht zu überbieten – die wenigen Fußwege sollen zu weiteren Straßen werden, der Kinderspielplatz ist im Weg, gebaut wird Haus an Haus mit Stellplätzen und kaum noch Grün“, stellt Horster fest. Sie sieht sich in ihren Voraussagen bestätigt: Ein Anbieter mit Rendite-Bestrebungen bekomme Probleme mit den hohen Bau- und Erschließungskosten, „oder er betoniert uns großflächig zu und schraubt die Mieten nach oben, um seine Rendite trotz hoher Kosten dennoch zu realisieren“.

Erste Investoren sind abgesprungen

Tatsächlich sind in den vergangenen Jahren nicht nur der damals favorisierte Anbieter, sondern weitere Interessenten abgesprungen. Nun wurde ein Investor gefunden, der das Senioren-Objekt baut, das dann eine

So sah einer der ersten Entwürfe für die Einrichtung mit betreutem Wohnen und Altenpflege in Krostitz aus. Quelle: Thomas Steingen

anderen Firma betreiben könnte. Allerdings hat er auch die Reihenhäuser auf den Plan gesetzt.

Gemeinderäte wollen nachhaken

Was sagen Gemeinderäte dazu? Liane Deicke ( SPD) hatte einst ohnehin das gemeinnützige Projekt befürwortet. „Und so wie es jetzt ist, bin ich überhaupt nicht mehr damit einverstanden. Es wäre schade um die Fläche. Wir haben nicht mehr so viele davon. Vielleicht sollten wir sie eher für eine Kita frei halten.“ Ihre Fraktionskollegin Michaela Hübner wundert zudem, dass statt der Fläche für vier Mehrfamilienhäuser, die neben dem Seniorenprojekt zwischenzeitlich auf dem Bebauungsplan standen, nur noch das Baufeld für eines vorgesehen ist. „Denn in Krostitz existiert auch Mietwohnungsmangel.“

Relativ große Gebäude

„Die Fläche wird mit relativ großen Baukörpern zugebaut. Es bleibt kaum noch Außenfläche für die Senioren“, blickt Thomas Fromm ( Die Linke) auf den Plan-Entwurf. Auch die Trennung zwischen Investor und Betreiber sieht er kritisch: „Wer weiß, ob es dann passt.“ Es sei keine einfache Entscheidung, bestätigt CDU-Gemeinderätin Katrin Dudek. „Es wurde ja seit langem daran gearbeitet, endlich ein Projekt für Senioren nach Krostitz zu bekommen. Wenn es bezahlbar und nutzbar ist, wäre es super. Aber wir müssen uns darüber klar sein: Am Ende steht dahinter immer ein wirtschaftliches Unternehmen.“

Runder Tisch Seniorenwohnen

Christian Finkenstein, der in Lehelitz wohnt, hatte sich bereits vor einigen Monaten in der Fragestunde im Gemeinderat zu Wort gemeldet und einen runden Tisch Seniorenwohnen vorgeschlagen, findet seine Idee gerade jetzt wichtig, „damit bedarfsgerecht geplant wird. Denn wer kann wollen, dass niemand einzieht, oder nur Leute von sonstwo?“

Dieser Tage wird im Bauausschuss erneut in geschlossener Sitzung vorberaten. In der öffentlichen Ratssitzung am 16. Mai ab 19.30 Uhr steht die Entscheidung an, ob die Pläne weiterverfolgt werden.

Von Heike Liesaus