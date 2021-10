AfD-Wunsch verursacht hohe Kosten zur OBM-Wahl in Delitzsch

Delitzsch

Dass die Wahl zum OBM-Amt in Delitzsch nicht parallel zur Landratswahl stattfinden wird, geht ins Geld. In Folge des Antrags der AfD wird es einen gesonderten Termin geben.

50 000 Euro waren eingeplant für die ursprünglichen zwei Termine. Der gesonderte Termin verursacht Kosten in Höhe von 25 000 Euro. Genau wie die Landratswahl sollte die Wahl zum Delitzscher Oberbürgermeister eigentlich am 12. Juni 2022 stattfinden, ein eventuell nötiger zweiter Wahlgang am 3. Juli 2022 – damit war die Verwaltung der eindeutigen Empfehlung des Sächsischen Innenministeriums gefolgt.

AfD fürchtet Beeinflussung

Weil die AfD eine Stimmbeeinflussung durch Präsenz des Amtsinhabers Manfred Wilde (parteilos) im Rahmen des Stadtfestes an diesem ersten Juli-Wochenende – dem Wochenende einer eventuellen Nachwahl – befürchtete, beantragte sie vergangenen Donnerstag im Stadtrat die OBM-Wahl am 8. Mai und die Nachwahl am 29. Mai durchzuführen. Die Wahlberechtigten in Delitzsch hätten so sogar bis zu vier Wahltermine vor sich gehabt. Nach klaren Worten von Angelika Stoye (CDU) und einem Antrag des Oberbürgermeisters konnte zumindest ein Termin reduziert werden.

Die OBM-Wahl ist nun am 29. Mai 2022, die eventuelle Stichwahl am 12. Juni. Die Landratswahltermine bleiben 12. Juni und bei Nachwahlbedarf 3. Juli.

Von Christine Jacob