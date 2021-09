Nordsachsen

Die Wahlen im Landkreis Nordsachsen (Wahlkreis 151) sind entschieden: AfD-Kandidat René Bochmann (52) zieht direkt in den Bundestag ein. Bochmann holte 27,8 Prozent der Erststimmen und verwies CDU-Kandidatin Christiane Schenderlein (22,8) auf Platz 2. Erstmalig seit 2002 geht das Direktmandat nicht an die Christdemokraten. Schenderlein zieht aber über die Landesliste in den Deutschen Bundestag ein. Bei den Zweitstimmen siegt die AfD in Nordsachsen mit 27,2 Prozent vor der SPD (21,0) und der CDU (19,5).

Überwältigt und stolz

„Ich bin überwältigt und stolz darauf, dass wir für unseren Fleiß und unsere Arbeit so belohnt worden sind“, sagte der 52-jährige Bochmann am Montag. Bis zum Einzug in den Bundestag werde er weiter für die Landtagsabgeordnete Gudrun Petzold arbeiten. Wie es konkret weitergeht, werde sich in den nächsten Tagen klären. Bochmann freue sich nun auf die Sitzungswochen in Berlin und die Wahlkreisarbeit in Nordsachsen. Seine Lebensgefährtin bleibt in Tiefensee wohnen, hat hier auch Arbeit.

René Bochmann (AFD) auf dem Wahlforum der LVZ und der Bundeszentrale für Politische Bildung in Eilenburg. Quelle: Alexander Prautzsch

Interessen der Nordsachsen würdig vertreten

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) verbindet seinen Glückwunsch an den vom Volk direkt gewählten Vertreter des Wahlkreises 151 für den Deutschen Bundestag in Berlin mit dem Wunsch, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises dort würdig zu vertreten. Nur in Delitzsch holte die SPD die Erst- und Zweitstimmen. In Taucha siegte die Tauchaerin Christiane Schenderlein für die CDU. Die Zweitstimmen in ihrer Stadt gingen an die SPD.

AfD-Land Nordsachsen

Ansonsten ist Nordsachsen AfD-Land. Und das mitunter sehr deutlich wie in Arzberg (37,80 Prozent) mit 17,80 Prozent Vorsprung, in Mockrehna mit 16,40 Prozent und in Schönwölkau mit 14,1 Prozent. Zehn Prozent Vorsprung und mehr sind es auch in einigen anderen Städten und Gemeinden.

Christiane Schenderlein „enttäuscht über Wahlausgang“

Schenderlein bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern, die sie gewählt haben. „Leider konnte mein Ziel, den Wahlkreis direkt zu gewinnen, nicht erreicht werden. Der schwache Bundestrend und das daraus resultierende dramatische CDU-Zweitstimmenergebnis konnten nicht durch meine eigene Kampagne kompensiert werden. Gleichzeitig bin ich stolz, fast 4000 Wählerinnen und Wähler mehr zu überzeugen, als die CDU an sich“, sagte sie am Montag. Die Ergebnisse müssen nun parteiintern aufgearbeitet werden. Das werde ein wichtiger Prozess, der auf dem Kreisparteitag am 1. Oktober in Oschatz beginne. In Zukunft werde sie weiterhin Ansprechpartner für alle Nordsächsinnen und Nordsachsen sein. „Dem gewählten Kandidaten gratuliere ich zum Erfolg. Wir werden ihn an seinen Taten messen und nicht an Parolen.“

Christiane Schenderlein spricht auf dem Wahlforum der LVZ und der Bundeszentrale für Politische Bildung in Eilenburg. Quelle: Alexander Prautzsch

So hat Nordsachsen gewählt

Im Landkreis Nordsachsen konnten circa 165 500 Wahlberechtigten ihre Stimmen im Wahllokal abgeben.

Am 30. September gibt es das endgültige Wahlergebnis

Der Kreiswahlausschuss wird in öffentlicher Sitzung am 30. September 2021 ab 17 Uhr auf Schloss Hartenfels in Torgau zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Bundestagswahl für den Wahlkreis 151 zusammentreten.

20 Prozent Briefwähler in Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen (Wahlkreis 151) waren zwölf Kandidatinnen und Kandidaten (Erststimme) und 22 Parteien (Zweitstimme) zur Bundestagswahl angetreten. Rund 165 500 Wahlberechtigte konnten ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Über 20 Prozent der wahlberechtigten Nordsachsen haben sich in diesem Jahr für die Briefwahl entschieden.

Das sagen die Fraktionschefs im Kreistag

Nach der Wahl haben wir auch mit den Fraktionschefs im nordsächsischen Kreistag gesprochen. Heiko Wittig, Fraktionschef SPD/Grüne, beglückwünscht Olaf Scholz und alle Gewählten und dankt Rüdiger Kleinke für einen „enorm engagierten und inhaltsstarken Wahlkampf“. Und der Löbnitzer sagt spannende Koalitionsverhandlungen voraus, in denen die SPD schauen müsse, mit wem sie die meisten ihrer Ziele umsetzen könne. „In Sachsen müssen alle demokratischen Parteien – auch wir als SPD – hart analysieren, weshalb die AfD bei uns stärker ist als in den Nachbarbundesländern.“

CDU-Fraktionschef Rayk Bergner sagt voraus, dass die Regierungsbildung den Wahlabend an Spannung noch toppen werde. „Ich setze darauf, dass sich CDU, Grüne und FDP finden. Die Extreme links und rechts werden die kommenden vier Jahre keine Rolle spielen.“ Das Wahlergebnis sei für ihn „ernüchternd“. Bergner befürchtet, dass Sachsen im Bund nachhaltig ins Hintertreffen gerät, da mit den AfD-Abgeordneten keiner reden werde. „Die zukünftig fehlenden guten Kontakte nach Berlin werden auch in der Region bemerkbar sein. Opposition halt“, so der Schkeuditzer Bürgermeister.

Neustart bei den Linken notwendig

Für die Linke ist ein Neustart notwendig, das Ergebnis ist „bitter und viel schlimmer als erwartet. Wir müssen dringend an unserem praktischen Mehrwert für die Wählerinnen und Wähler arbeiten“, sagt Linke-Fraktionschef Michael Friedrich. Heißt: Keine langen Wahlprogramme mit allen möglichen Maximalforderungen mehr, die viele ideologieüberlastete Nebenschauplätze bedienen und Kernkompetenzen verwässern. „Stattdessen müssen wir noch viel eindeutiger unsere sozialpolitischen Vorschläge und unsere Friedenspolitik in den Mittelpunkt stellen! Natürlich auch dem Klimawandel überzeugend entgegentreten, aber nicht grüner als die Grünen sein wollen.“ Friedrich spricht von pragmatischen und geerdete Politikangeboten, „die sich mit unseren potenziellen Bündnispartnern SPD und Grüne durchsetzen lassen.“

AfD-Fraktionschef: Die Menschen wollten den Wechsel

„Ich befürchte, dass es zu einer sehr schwierigen und langwierigen Regierungsbildung kommen wird“, schätzt der Fraktions-Chef der Freien Wähler/FDP, Michael Reinhardt, ein. „Man muss sehen, wie sich die Grünen und die FDP in die Fraktionsverhandlungen einbinden lassen“, sagt Reinhardt. Er hält es auch nicht für unwahrscheinlich, dass sich eine oder beide Parteien letztlich gar nicht an der Koalition beteiligen werden. Eine schnelle Regierungsbildung sieht er nicht. Ihn bewegt aber auch das starke Abschneiden der AfD in Sachsen. Dass diese Partei in der Lage war, in Sachsen so viele Direktmandate zu holen, bezeichnet Michael Reinhardt als „erschreckend“.

Das sieht Rico Winterlich, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag, naturgemäß ganz anders. „Ich freue mich natürlich über dieses Wahlergebnis. Ich habe als Handwerksmeister viel mit den Menschen an der Basis zu tun und für mich hat sich dieses Ergebnis schon abgezeichnet“, sagt Winterlich. Was ihn erstaunt hat, ist, dass „die CDU in Nordsachsen regelrecht abgeschmiert ist. Wenn man sich noch anschaut, mit welchem Aufwand sie den Wahlkampf betrieben hat. Ich glaube, die Menschen wollten den Wechsel. Punkt.“

Von Frank Pfütze