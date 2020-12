Delitzsch

Auch im Corona-Lockdown gehen Unterschriftenaktionen gegen die Schließung der ländlichen Zweigstellen der Volksbank Delitzsch weiter. So sind unter anderem Zwochauer mit mehreren Listen in dem Wiedemarer Ortsteilen unterwegs. In Badrina kann jetzt in Silvias Minimarkt, Leipziger Straße 7a, bis Freitag während der normalen Öffnungszeiten und am Samstag von 7 bis 9 Uhr unterschrieben werden. „Wer nicht zu den Öffnungszeiten kann, kann sich auch unter der Nummer 0177 3962331 an die BI wenden. Dann wird die Unterschrift abgeholt“, erklärt Heiko Wittig.

„In Löbnitz haben wir mittlerweile die 500er-Marke geknackt. Dabei fehlen noch die Unterschriften aus Sausedlitz und Reibitz, wo gesondert gesammelt wurde.“ Der SPD-Gemeinderat ist Vorsitzender der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der SB-Zonen einsetzt. Sie ist jetzt immer von 16 und 17 Uhr mit Listen am Löbnitzer Konsum präsent.

Extra-Sammlung in Sausedlitz

In Sausedlitz wird es auch eine Extra-Sammlung geben. In Reibitz können die Unterschriften bei Gemeinderätin Monika Seiffert abgegeben werden. In Krostitz hatten die Jugendlichen am ersten Tag bereits 220 Unterschriften vor dem Penny-Markt gesammelt. Das circa 15-köpfige Jugendforum hat sich unter der Leitung von Larissa Landgraf, Benjamin Böttcher und Florian Horn formiert.

Bürgermeister-Idee

Aber auch die kommunale Vertreter versuchen im Hintergrund mit der Volksbank in Kontakt zu kommen. Bisher allerdings ohne greifbare Ergebnisse. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Sparkasse und Volksbank an einen Tisch setzen und eine gemeinsame Lösung finden“, formuliert der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) mit Blick auf Weihnachten eine ganz speziellen Idee.

Gesprächstermin mit Bank-Vorstand

Steve Ganzer ( CDU), Bürgermeister in Wiedemar, glaubt kaum noch daran, die Entscheidung umkehren zu können. Für ihn geht es jetzt darum, die Modalitäten zur Schließung zu klären und das Datum dafür noch einige Wochen nach hinten zu verschieben, erklärt er realistisch. In den kommenden Tagen habe er einen Gesprächstermin mit dem Volksbank-Vorstand.

Von Heike Liesaus