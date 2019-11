Den Vortrag über die Erfassung der Nitratwerte in der Region haben sich die Landwirte des Delitzscher Bauernverbandes geduldig angehört. Dennoch macht sie der Inhalt eher ungeduldig, so können nicht glauben, dass weniger Düngung ihrer Felder diese Werte verbessert. Viele wollen beim Bauernprotest am 26. November in Berlin dabei sein.