Als erste städtische Grundschule: Am Delitzscher Rosenweg ist ein Ganztagsangebot gestartet

Delitzsch

Eins, zwo, drei, vier – eins, zwo, drei, vier. Diesen einfachen Rhythmus meistern noch die meisten der Viertklässler. Doch als Cornell Stübing von der Musikschule Fröhlich die Schlagzahl ändert, kommen einige der Schüler bereits aus dem Tritt. Noch stehen die Neun- und Zehnjährigen am Anfang. Denn die Grundschule am Rosenweg hat ihr Ganztagsangebot (GTA) erst mit Beginn des Schuljahres eingeführt – als bisher erste kommunale in Delitzsch.

Angebot kommt bei den Grundschülern an

„Es ist nicht so, dass es vorher keine Förderangebote gab“, sagt Andrea Hildebrand. „Aber sie waren nicht so speziell und vielfältig.“ Für die Leiterin der Grundschule am Rosenweg bedeutete die Einführung des GTA eine Menge Arbeit zusätzlich. Konzepte mussten geschrieben, Förderanträge ausgefüllt und Kooperationspartner gefunden werden. Dennoch sagt Hildebrand: „Die Arbeit hat sich gelohnt. Wir sind bisher zufrieden.“

Ein deutliches Indiz, dass das Angebot auch auf das Bedürfnis der Schüler stößt, zeigte sich bereits am raschen Rücklauf der Anmeldungszettel. „Sie wollten alle teilnehmen“, sagt Hildebrand. Das Konzept am Rosenweg sieht vor, dass es teilnahmepflichtige Angebote ergänzend während des Unterrichts und weitere freiwillige im Freizeitbereich gibt. So stehen am Vormittag acht Themenfelder im sogenannten „Förderband“, die jedes Kind im Schuljahr durchläuft. Neben Musik und Rhythmusschulungen sind darunter Lesen, Konzentrationsübungen, Französisch, Computerschulungen, Sport, Kunst und Spinnen mit dem Spinnrad.

Das Nachmittagsprogramm, das um 13.30 Uhr beginnt und an manchen Tagen um 16 Uhr endet, umfasst 17 Angebote, die die Schüler frei auswählen. Da es nicht notwendig ist, im Hort angemeldet zu sein, gehen die Kinder teilweise erst nach Hause und kommen später zurück. „Wir hoffen, dass die Schüler dadurch am Nachmittag eine neue Struktur erfahren“, sagt Hildebrand. Daraus könne letztlich resultieren, dass Kinder sich Vereinen anschließen, weil sie sich für etwas begeistern, das sie vorher gar nicht kannten. Zur Wahl stehen beispielsweise Sportangebote des Vereins Vitamed und von den Volleyballern des GSVE sowie Unterstützung der Schülerhilfe bei Hausaufgaben. Zudem geben Lehrer Nähkurse, lehren Flöte spielen und Schach oder leiten den Schulchor. Zwischen 8 und 20 Kinder belegen einen Kurs, insgesamt sind 280 der insgesamt 362 Schüler am Nachmittag unterwegs, berichtet die Schulleiterin. Die erste Klassenstufe wurde bisher bewusst außen vor gelassen, um ihr Eingewöhnungszeit zu geben, ergänzt Hildebrand.

Weitere Grundschulen könnten folgen

Für das neu geschaffene Angebot waren im Vorfeld einige Voraussetzungen zu erfüllen: Zwingend erforderlich sei beispielsweise eine Kooperation mit einem Hort, der die Angebote am Nachmittag betreut.Seit dem 1. August ist dies mit dem Hort Loberaue der Fall. Bis dahin waren die Kinder der Grundschule auf fünf Einrichtungen verteilt, erklärt die stellvertretene Hortleiterin Karolin Abitzsch.

Gefördert wird das Angebot durch die Sächsische Aufbaubank. Durch die Gelder können Honorarkräfte, Sachmittel und Ausflüge finanziert werden, erklärt die Schulleiterin. Heißt: Für Eltern gibt es keine Mehrkosten. Denn die größte Hürde für Familien sei das Finanzielle, schildert Hildebrand ihre Erfahrungen. „Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule.“

Claudia Weber und Silvia Weisse haben ihr die Aufgabe wesentlich erleichtert, sagt Schulleiterin Hildebrand. Die beiden Lehrerinnen wechselten von Einrichtungen mit bereits bestehenden GTA in den Delitzscher Norden und zeichnen sich am Rosenweg dafür fortan verantwortlich. Bisher gab es ein derartiges Angebot in Delitzsch ausschließlich an der freien Grundschule Peter und Paul. Im kommenden Schuljahr könnte noch eine weitere kommunale Schule folgen, weiß Hildebrand. Sie helfe dann gern mit ihren Erfahrungen. Denn die Schule am Rosenweg ist auf einem guten Weg, ihren Rhythmus zu finden.

Von Mathias Schönknecht