Spröda

Die Alte Dorfstraße im Delitzscher Ortsteil Spröda wird grundhaft saniert. Das konnte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) am Mittwochabend in einer Bürgerversammlung bekannt geben. Ein langer und zäher Weg liegt hinter dieser Neuigkeit. Nach dem Kanalbau vor zwei Jahren und provisorischem Deckenschluss wurden bereits im Februar 2018 Fördermittel beantragt. Doch erst jetzt traf der Bescheid ein, weshalb der OBM nicht mit Kritik am Wirtschaftsministerium sparte.

Delitzsch braucht Fördermittel

Die Straße und der Fußweg auf einer Seite, gefördert durch Mittel aus dem Leader-Bereich, werden erneuert. Zudem werden die Stadtwerke die Freileitungen durch Erdkabel ersetzen. Die Bauarbeiten der Stadtwerke sollen bereits im Juni beginnen und vor dem Straßenbau abgeschlossen sein. Dieser beginnt im September, sofern in der Ausschreibungsphase alles optimal läuft, wie der Oberbürgermeister betonte. Bauende kann bei mildem Winter im April 2020 sein. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 620 000 Euro prognostiziert.

Sprödaer üben Kritik

Die eigentlich guten Nachrichten wurden von den vielen anwesenden Bürgern aber nicht mit viel Freude entgegen genommen. Es gab Kritik an so ziemlich allem, was damit in Zusammenhang steht. Warum wird erst jetzt gebaut? Wer kommt für die Verschmutzung von Hausfassaden durch den Staub auf? Warum ist Volker Tiefensee als Verbandsvorsitzender des für den Kanalbau zuständigen AZV Unteres Leinetal nicht da? Warum werden die neuen Hausanschlüsse für Strom nicht bis in jeden Winkel des Hauses verlegt? Das waren Fragen, die die Bürger bewegten. Für sachliche Argumente wie die erst jetzt erfolgte Fördermittelzusage und den daher erst jetzt möglichen Baubeginn waren dabei nicht alle empfänglich.

Von Christine Jacob