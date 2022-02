Alte Krostitzer Malzfabrik wird im Sturm zur Gefahr fürs Umfeld

Krostitz

Die gelben Flocken und Matten verteilen sich scheinbar unaufhaltsam von Krostitz in Richtung Lehlitz und Krensitz. Am Montagvormittag war diese Szenerie zu beobachten. In der Nacht zuvor hatte es Alarm gegeben: An der alten Malzfabrik lösten sich Dachteile. Die Fläche, auf der die Dämmstoff-Fasern nun liegen, ist riesig, der Wind weht weiter unverdrossen. Die zwei Menschen in weißen Schutzanzügen, die versuchen, die gelbe Glaswolle in Säcke zu stopfen, wirken dagegen winzig. Die S 4 ist ab der Kreuzung mit der Bundesstraße 2 gesperrt.

In der Serie der Stürme der vergangenen Tage hatte es „Antonia“ geschafft, Dachteile von einem Gebäude auf dem Gelände des weitgehend leerstehenden Industriedenkmals zu lösen. Sie stürzten auf die Straße. Feuerwehren waren im Einsatz. Auch die Drehleiter der Delitzscher Feuerwehr rückte Montag früh gegen 4.15 Uhr an. Betroffen war das nach wie vor noch genutzte Wohn- und Geschäftshaus, das vor den leeren und verfallenden Fabrikgebäuden steht.

Die Dämmstoffe verteilen sich auf einem Feld in der Umgebung. Quelle: Heike Liesaus

Die aktuellen Eigentümer der verfallenden Immobilie sind in den alten Bundesländern ansässig, so die Auskunft aus der Gemeindeverwaltung Krostitz. Gemeinde-Mitarbeiterinnen in den weißen Schutzanzügen bemühten sich, wenigstens einen Teil des herumwirbelnden Dämmstoffs in Säcke zu verpacken. Sie fegten die gelben Fasern auch vom Grünstreifen zwischen Radweg und Bundesstraße.

Die S 4 ist gesperrt, weil das Herabfallen weiterer Teile zu befürchten ist. Quelle: Heike Liesaus

Wie lange der Abschnitt der S 4 vor dem leerstehenden Fabrikgelände gesperrt bleiben muss, war am Montag noch unklar: Es wird befürchtet, dass das gesamte Dach einbricht, so das Landratsamt Nordsachsen. Der Eigentümer sei informiert. Die Straße muss solange gesperrt bleiben, bis die Sicherung vorgenommen ist. Die Umfahrung führt über die Hilchenbacher Straße.

