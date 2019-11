Alte Post in Delitzsch ist jetzt Wohn-, Geschäfts- und Ärztehaus

Delitzsch

Die Gewohnheit der Jahrzehnte ist mächtig: Es soll tatsächlich vorkommen, dass jemand einige Briefe auf den Tresen legt und um deren Frankierung sowie Versand bittet. Immerhin war man damit seit 1890 im Postamt an der Eilenburger/Ecke Poststraße an der richtigen Adresse. Der Empfang der Außenstelle des Medizinischen Versorgungszentrums, die nun ungefähr dort zu finden ist, wo früher die Schalter waren, ist dagegen wenige Wochen alt. Die „Alte Post“ in Delitzsch ist jetzt ein Haus mit Wohn-, Geschäfts- und Praxisräumen

Denkmalgeschütztes „ Postamt “

Außen an der Fassade ist der denkmalgeschützte Schriftzug „ Postamt“ zu lesen. Doch die Postlandschaft hat sich gewandelt. Die Deutsche Post hat die Logistik in den Delitzscher-Norden und die Partner-Filiale in die ehemalige Bibliothek gegenüber verlagert. Zu dem gibt es weitere Anbieter für Briefe, Päckchen & Co., so die LVZ Post. Das „ Postamt“-Gebäude indessen hat inzwischen nicht nur einen neuen Eigentümer, sondern auch ein neues Leben bekommen. Außen strahlt die Fassade in neuem alten Glanz. Sandsteingesimse und Klinkerziegel sind bis auf Restarbeiten restauriert. Auch Balkone sollen zum Hof hin noch angebaut werden.

Moderne und Historisches

Im Inneren zog zum einen Moderne ein, wurde zum anderen Historisches erhalten. Das zeigt sich gleich in der klassizistischen Ausmalung im Treppenhaus, das die Besucher empfängt. Die terrakottafarbenen Sockel, die blauen Rahmen mit dem schabloniertem Rankenmuster, die gemalten Säulen, waren einst aus dem Zeitgeist gefallen und überstrichen worden. Nun sind sie wieder ans Tageslicht geholt. Das gehört zu den schönen Details, über die sich Roland Lange, Geschäftsführer der DelPro (Delitzscher Projekte) Real Estate, besonders freut.

Im Flur der „Alten Post“ wurde die alte Ausmalung wieder freigelegt. Quelle: Heike Liesaus

Schlicht und wertig

Die Grundrisse sind nun für die neuen Nutzungen ausgelegt. Die neu entstandenen Räume wirken ebenso wie das zweite Treppenhaus schlicht, modern, aber auch wertig. Denn es wurde darauf verzichtet, Decken abzuhängen. Die Türen im Stil der Moderne sind der Raumhöhe angepasst. Es wurde zudem mit einem neuen Heiz-System gearbeitet. Es macht sich unsichtbar. Denn es wurde in den Deckenaufbau integriert und soll im Sommer auch für passive Kühlung sorgen.

Wohnungen sind vermietet

Nicht allein die Außenstelle des Medizinischen Versorgungszentrums ist hier zu finden. Außerdem hat die Logopädin Christiane Wildführ ihre Praxis hierher verlegt: „Wir hatten neue Räume gesucht und von der Post gehört. Nun sind wir sehr zufrieden.“ In der mittleren Etage ist die Geschäftsführung der DelPro eingezogen. Außerdem gibt es drei Wohnungen in der „Alten Post“. Alle sind bereits vermietet.

Architekt des Leipziger Kunstkraftwerks

Der Architekt und Designer Ulrich Maldinger, der sich auch mit demKunstkraftwerk in Leipzig-Lindenauund der Rekonstruktion von über 100 öffentlichen und privaten Gebäuden wie dem Capa-Haus einen Namen gemacht hat, hinterließ damit in der Loberstadt seine Spuren. Roland Lange erinnert sich an die erste Besichtigung: „Er konnte sich Dinge vorstellen, die ich mir zuerst nicht vorstellen konnte.“

Die Moderne ist auch mit dem zweiten Treppenhaus eingezogen. Quelle: Heike Liesaus

Von Heike Liesaus