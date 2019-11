Alte Schweden Delitzsch feiern

Delitzsch

Der Carnevalsverein TCL 1969 feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Und damit auch die Alten Schweden. Immerhin ist die Historiengruppe einst vor mehr als 25 Jahren aus dem Faschingsverein hervorgegangen, um beim Stadtfest Peter&Paul ein Schaubild der Delitzscher Geschichte stellen zu können.

Alte Schweden fester Bestandteil in Delitzsch

Heute sind die „Alten Schweden von 1637“, wie die Gruppe beim vollen Namen genannt wird, nicht mehr wegzudenken aus der Delitzscher Kultur, ein Stadtfest ohne sie und ihre Auftritte scheint kaum möglich. Das Ziel der Vereinsarbeit ist die Erforschung und die lebendige Darstellung der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In zahlreichen Festumzügen nicht nur in der Heimat wirken die Alten Schweden mit, haben sogar einen eigenen Pikenierworkshop etabliert, der alljährlich im Frühjahr in Hohenroda stattfindet. Und während der TCL selbst 2001 den letzten Fasching feierte und nur noch Gast bei anderen Vereinen ist, sind die Alten Schweden noch sehr lebendig. 28 Mitglieder hat die Gruppe heute. „Wir sind vom Karnevalsclub zur Historiengruppe geworden“, erinnert TCL-Ehrenpräsident und Schwedenchef Hartmut Schöttge, „mal sehen, wie es weitergehen wird.“ Die Alten Schweden jedenfalls scheinen das Potenzial zu haben, sich auch nochmal neu zu erfinden.

Wiedersehen geplant

Der Freundeskreis ehemaliger Vereinsmitglieder des TCL 1969 sucht für eine Wiedersehensfeier unterdessen Mitstreiter von damals. Wer gehörte zu den Faschingsfreunden? Diese sind zu einer großen Wiedersehensfeier am 7. Dezember eingeladen. Diese beginnt um 18 Uhr im Hotel Schenkenberger Hof in Schenkenberg.

Anmeldung für das Wiedersehen per E-Mail beateseidewitz@gmx.de oder WhatsApp 0177 9763580, Infos zu den Alten Schweden gibt es unter http://www.die-alten-schweden.de/

Von Christine Jacob