Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Am Delitzscher Wallgraben werden Bäume gefällt

Am Wallgraben in Delitzschstoßen Baumfreunde nun wieder auf unschöne Erinnerungen. Erneut mussten Bäume gefällt werden. Vor zwei Jahren fielen 33 Bäume in Vorbereitung der Wallgrabensanierung, später gab es entsprechende Nachpflanzungen.

Am Wallgraben in Delitzsch wurden erneut Bäume gefällt Quelle: Wolfgang Sens

Nun mussten wiederum fünf Bäume an der Wallgrabenpromenade und an der Schillerbrücke weg – weil sie die Verkehrssicherheit unter anderem nahe des Spielplatzes am Halleschen Turm gefährdeten und/oder von der Rußrindenkrankheit befallen waren, die derzeit im gesamten Stadtgebiet Probleme macht. Ersatzpflanzungen sollen im Herbst vorgenommen werden, voraussichtlich an den alten Standorten.

Baustart für Voliere im Tiergarten

Die Bauarbeiten für die neue Wellensittichvoliere im Tiergarten Delitzsch laufen. Nachdem rechtzeitig vor dem knapp 14 Tage dauernden Wintereinbruch die alte Anlage abgerissen werden konnte, wächst nun die neue. Es wird eine solide Rückwand aufgemauert, durch die alte Holzwand hatten sich die Vögel geknabbert. Die neue Rückwand soll später in rötlicher Felsoptik an den Ayers Rock aus dem Heimatland Australien der kleinen Papageienvögel erinnern. Auch ein kleines Wasserbecken entsteht als Vogeltränke und Bademöglichkeit. Die neue Voliere wird dank einer größeren Einzelspende sowie Ergänzungen aus Mitteln des Fördervereins möglich.

Schon Anmeldungen für Gartentage

Zwei Tage der offenen Gartentür gibt es in Delitzsch und Umgebung dieses Jahr. Und jeweils schon acht Anmeldungen liegen dafür vor. Am 20. Juni und am 19. September 2021 werden wieder Gärten geöffnet. Gemeldet haben sich laut Koordinatorin Nadine Fuchs Gärtnerinnen und Gärtner, die bereits bekannte Anlagen vorstellen, sowie zwei Inhaber, die erstmals ihre grünen Oasen zugänglich machen werden und zum Beispiel Tipps zur Selbstversorgung bieten.

Noch bis zum 12. März 2021 können Interessierte sich anmelden: nadine.fuchs@delitzsch.de, Telefon 034202 67-124.

Stadt will Click&Collect-Infos

Die Stadtverwaltung Delitzsch plant ein neues Angebot auf der Internetseite delitzsch.de. Auf der städtischen Homepage sollen übersichtlich die Delitzscher Geschäfte aufgeführt werden, die Click&Collect anbieten. Geschäfte, die Interesse haben, werden gebeten, kurzfristig den Namen des Geschäfts und der Internetseite sowie mögliche Bemerkungen an nadine.fuchs@delitzsch.de zu senden oder direkt unter 034202 67124 anzurufen.

Investitionen in Schule und Kita

In diesem Jahr ist in Delitzsch auch die Sanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule Diesterweg vorgesehen. Diese war in der Vergangenheit schon wegen Überalterung in die Kritik geraten. 2020 wurde bereits der Schulhof saniert und die Entwässerung instandgesetzt. Auch die Sanierung der Gruppenräume in der Kindertagesstätte „Sonnenland“ im Delitzscher Norden sowie die Erneuerung des Aufzugs in der Kita sind in der Planung.

Brücke bei Laue wird repariert

Wegen einer Brückeninstandsetzung wird voraussichtlich ab Montag die Sausedlitzer Straße beziehungsweise Kreisstraße im Delitzscher Ortsteil Laue gesperrt. Die Loberbrücke auf Höhe der Gartenanlage soll saniert werden. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Juli an. Die Gartenanlage kann in der Zeit nur von Delitzsch kommend angefahren werden, die Ortslage Laue, das Tierheim und die MFPA nur von Poßdorf kommend.

Von lvz