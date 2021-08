Zschortau

Die private Leipziger Stadtbau AG hat das Obergut Zschortau 2020 für mehrere Millionen Euro gekauft. Mehr als acht Monate danach steht nun fest, was aus dem sechs Hektar großen Areal samt Herrenhaus und zahlreichen Nebengebäuden im Rackwitzer Ortsteil werden soll.

Projekt steckt noch in der Entwicklung

Zu Beginn dieses Jahres reichten die Vorstellungen des neuen Eigentümers noch weit. Die Überlegungen für die bisher gewerblich genutzten Gebäude gingen in Richtung Bildungseinrichtung und besondere Wohnformen. Auch aktuell befinde sich das Unternehmen noch in der Projektentwicklung, teilt eine Firmensprecherin mit. Es sei jedoch bereits eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden, die ein Konzept für altersgerechtes Wohnen mit circa 100 Wohnungen vorsieht. Diese Idee will das Unternehmen im September den zuständigen Ämtern vorstellen.

Zum Obergut in Zschortau gehört ein etwa sechs Hektar großer Gutspark mit einem barocken Herrenhaus aus dem Jahr 1766 samt klassizistischem Erweiterungsbau, Wirtschafts- und Schulungsgebäude, einem Gärtner- und Lehrerhaus sowie Garagen. Quelle: Screenshot/www.immobilien.sachsen.de

Bereits im Mai war die Eigentumsumschreibung erfolgt. Zwischenzeitlich sei nun auch die Tochtergesellschaft der Stadtbau AG, die die Liegenschaft erworben hat, dem Projekt entsprechend in Stadtbau Wohnprojekte Obergut Zschortau GmbH umbenannt worden, erklärt Stefanie Hienzsch, Assistentin der Geschäftsführung. Das Obergut war lange im Besitz des Freistaates Sachsen, der sich durch den Staatsbetrieb sächsisches Immobilien- und Baumanagement vertreten ließ.

Lesen Sie auch

Stadtbau AG: Projekt soll sich naturnah in vorhandenen Park einfügen

Bis der Umbau startet, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. „Bisher wurden unsererseits nur kleinere Arbeiten wie zum Beispiel Baum- und Grünpflege, Reinigung des Geländes sowie die Sicherung der Bestandsgebäude vorgenommen“, erklärt Hienzsch. Das Projekt habe eine klare ökologische Zielausrichtung, sagt Klaus Uwe Marsch. Diese werde sich laut dem Geschäftsführer der Stadtbau Wohnprojekte GmbH „in den vorhandenen Park naturnah einfügen“.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Freistaat Sachsen forcierte seit Ende 2019 den Verkauf des Areals samt zugehörigem Gebäudeensemble. Bis 2015 wurde das Obergut in Zschortau als Bildungszentrum genutzt, danach mietete es der Landkreis und brachte geflüchtete Menschen unter. Zum Objekt gehören ein Herrenhaus aus dem Jahr 1766 samt klassizistischem Erweiterungsbau, Wirtschafts- und Schulungsgebäude, ein Gärtner- und Lehrerhaus sowie Garagen.

Von Mathias Schönknecht