Delitzsch: Besondere Hilfe für junge Bäume am Wallgraben

Was sind das für seltsame grüne Säcke am Wallgraben? Nein, da hat keiner Müllsäcke abgeladen. Ein paar Bäume sind jetzt mit Säcken versehen, um sie bewässern zu können. Das eingesetzte Modell nennt sich „Treegator“ und gilt wohl als der Mercedes solcher Systeme. Erstmals werden bei einem Bau- beziehungsweise Pflegeprojekt der Stadt Delitzsch damit Bewässerungssäcke an Jungbäumen eingesetzt.

Erster Abschnitt mit Neuerung für Delitzsch

Die Jungbäume wurden im ersten Abschnitt des zu sanierenden Wallgrabens bereits vor einiger Zeit als Ausgleich für jene Bäume gesetzt, welche für die Baumaßnahme entnommen werden mussten. Die Firma EcoSoil GmbH, die als Auftragnehmerin für die Nachpflanzungen im ersten Bauabschnitt verantwortlich ist, hat neun Jungbäume an beiden Uferseiten mit solchen Wassersäcken ausgestattet.

Konstante Versorgung möglich

Die grünen Säcke stehen dicht am Stamm des jeweiligen Jungbaums und sind gesichert. Die jetzt eingesetzten Bewässerungssäcke fassen rund 60 Liter Wasser. Die Wassermenge wird über einen Zeitraum von fünf bis acht Stunden gleichmäßig freigesetzt, so dass der junge Baum konstant versorgt ist, weder zu viel noch zu wenig abbekommt. Das Wasser sickert über kleine Löcher über Stunden ganz langsam in den Boden und soll so garantiert die Wurzeln erreichen.

Gerade in den durch Klimawandel immer trockeneren Sommern haben besonders junge und frisch gepflanzte Bäume einen hohen Wasserbedarf, den man mit Gießkanne und Gartenschlauch nicht einfach stillen kann. Bei Bewässerungssystemen wie diesen Säcken wird damit geworben, dass der Boden mehr Wasser speichern kann als bei der herkömmlichen Bewässerung. Die Bewässerungssäcke müssen alle paar Tage nachgefüllt werden.

Könnte Schule machen

Das System könnte sicherlich auch bei anderen Nachpflanzungen in Delitzsch genutzt werden, wenn es sich bewährt. Für die Baumaßnahme sind 33 Bäume entlang des Wallgrabens gefällt worden. Im ersten Bauabschnitt gibt es die genannten neun Ersatzpflanzungen, im zweiten 14 – insgesamt werden 40 Bäume nachgepflanzt: verschiedene Lindenarten, Ulmen, Buchen, Weiden, Bambus-Erlen und eine Rotbuche. Aktuell laufen noch die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt.

Von Christine Jacob