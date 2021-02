Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Wasserturm-Baustelle setzt Farb-Akzente

Die Baustelle am Delitzscher Wasserturm setzt von oben gesehen mit blauen Abdeckplanen, rotem Kran und gelbem Fahrzeug farbige Akzente in die grau-weiße Winterlandschaft. Aber die Arbeiten an diesem Wahrzeichen der Loberstadt gehen trotz der aktuellen Witterung voran.

Anzeige

Die Arbeiten am Bauprojekt Delitzscher Wasserturm gehen gut voran. Quelle: © Wolfgang Sens

Das erste Geschoss des als sogenanntes Boardinghouse geplanten Gebäudes, das mondförmig um das technische Denkmal herum gebaut wird, ist bereits erkennbar aus dem Boden gewachsen. In der kommenden Woche sollen bereits die Arbeiten an der nächsten Etage starten. Später sollen auch die Klinkerfassade des Turms soll gereinigt und der Turmkopf wieder aufgebaut werden.

Austausch zum Thema Obergut Zschortau

Die Gemeinde Rackwitz und die private Leipziger Stadtbau AG haben sich in den vergangenen Wochen zweimal getroffen, um die weitere Entwicklung des Obergutes im Ortsteil Zschortau zu besprechen. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Es sei unter anderem um den Fortbestand des öffentlichen Zugangs des Parkes und das angestrebte Nachnutzungskonzept gegangen. Eine Tochtergesellschaft des Leipziger Unternehmens hatte das historische Gebäudeensemble samt sechs Hektar großem Areal zum Ende des Vorjahres für einen unteren einstelligen Millionenbetrag erworben. Die Stadtbau AG könne sich für die bisher gewerblich genutzten Gebäude Bildungseinrichtungen und besondere Wohnformen vorstellen, sagte eine Firmensprecherin zum Jahresanfang. Zunächst sollen die bestehenden Gebäude, dazu gehört unter anderem das weitergehend original erhaltene Herrenhaus aus dem Jahr 1766, instandgesetzt und wo erforderlich saniert werden.

Gemeinderatssitzung ist noch fraglich

Ob es in diesem Monat wieder eine Sitzung des Schönwölkauer Gemeinderats geben wird, ist derzeit noch fraglich und vom Verlauf der Pandemie abhängig. Die Sitzung des Gremiums wird davon abhängig gemacht, welche konkreten Corona-Schutzverordnungen ab Mitte Februar – dann sind neue Beratungen der Regierung angesetzt – gelten sollen. Kommt es zu Lockerungen der Bestimmungen, tagt der Gemeinderat voraussichtlich am 18. Februar wieder.

Badesaison fällt komplett aus

Auch 2021 wird es in Delitzsch keine Bademöglichkeit geben, auch nicht für die Jüngsten. Das bestätigte die Verwaltungsspitze auf Nachfrage der Linken-Stadträtin Bettina Paubandt, ob in diesem Jahr nicht wenigstens das Nichtschwimmer- beziehungsweise Kinderbecken freigegeben werden könne. Doch die Schäden seien zu groß und aufgrund der an Fristen gebundenen Mittelzusagen der LMBV auch der Zeitdruck zu groß, Schäden am Becken so schnell wie möglich zu beheben. Eine Reaktivierung des Beckens sei nicht mehr möglich. Auch im vergangenen Jahr gab es keine Freibadsaison in Delitzsch, da die Schäden zu groß waren. Es wurde ein Shuttle-Verkehr ins Natursportbad in Bad Düben angeboten. Bis 2024 soll am Standort Elberitzstraße ein neues Frei- und Hallenbad in Kombination entstehen.

Peri will sich in Rackwitz vergrößern

Die Niederlassung der Peri Vertrieb Deutschland GmbH in Rackwitz will sich vergrößern. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Einem dafür notwendigen Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Vorentwurf des Bebauungsplans stimmte der Rackwitzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu. Das Unternehmen, das nach eigenen Angaben Schalungs- und Gerüstsysteme sowie zahlreiche baubegleitende Dienstleistungen anbietet, hat seinen Sitz im Gewerbegebiet an der Kömmlitzer Straße gegenüber dem Wohngebiet Neu-Schladitz. Wie Tim Döhler, Leiter der Bauverwaltung, erklärte, sei der Bebauungsplan beinah 30 Jahre alt.

Wiedemar sucht Personal, Bewerbungsfrist endet

Die Gemeinde Wiedemar muss in den kommenden Monaten mehrere Stellen innerhalb der Verwaltung neu besetzen. Daher werden bereits Mitarbeiter gesucht und ein Strukturwandel angestrebt. Wie die Gemeinde nun informiert, gestalte sich die Suche aktuell schwierig, zumal für die Zeit ab dem 1. April im Bereich der Finanzverwaltung ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin für Steuern und Liegenschaften gesucht wird. Die Stelle ist infolge einer Nachfolgeregelung unbefristet zu besetzen und mit 35 Wochenstunden ausgeschrieben.

Schriftliche Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen nimmt die Gemeinde bis zum 7. Februar entgegen und können an Gemeinde Wiedemar, Kyhnaer Hauptstraße 29, in Kyhna oder via E-Mail an gemeinde.wiedemar@wiedemar.de gesendet werden. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 034202 3750.

Kappungsgrenze nicht bei 25 000 Euro

In unserer Berichterstattung zur Verschmelzung der Tourismusverbände zum Sächsischen Burgen- und Heideland am gestrigen Dienstag hat sich der Fehler eingeschlichen, dass die Kappungsgrenze des Mitgliedsbeitrages in Höhe von 25 000 Euro liege. Dem ist nicht so, es bleibt bei einem Euro pro Einwohner. Denn solch eine Grenze hieße, dass auch für Städte wie Leipzig, das neues Mitglied werden soll, bei 25 000 Euro gekappt werden müsste. Auch Leipzig soll sich mit einem Euro je Einwohner beteiligen.

Von lvz