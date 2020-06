Löbnitz/Schönwölkau

So langsam wird es wärmer, aber wo gibt es Badestellen? Die Delitzscher lassen in diesem Jahr das Elberitzbad wegen Baumängeln zu, müssen sich im Umfeld nach Alternativen umschauen. Die Gemeinde Löbnitz zum Beispiel firmiert immerhin als „ Löbnitz am See“. Ringsum sind ja Tagebauseen entstanden. Doch offizielle Badestelle ist nach wie vor die Alte Mulde. „Wir sind außerdem dabei, für den Seelhausener See zwei Badestellen vorab genehmigen zu lassen“, erklärt Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Der Hintergrund: Das Verfahren für den sogenannten Gemeingebrauch, der die Nutzung wie Schwimmen und Boot fahren für den Seelhausener See regelt, ist immer noch im Gange. Seit Jahren hofft die Gemeinde, seit Jahren rackern sich die übergeordneten Behörden-Mühlen nun bereits daran ab. Nun will die Gemeinde wenigstens für zwei Stellen eine Ausnahmegenehmigungen vorab erwirken. Noch wird nicht verraten wo, denn es fehlt noch grünes Licht entscheidender Instanzen. Somit fahren badelustige Löbnitzer bisher oft etwas weiter, zum Beispiel an den Goitzsche-See. Aber sie frequentieren auch illegale Stellen. Am Mühlfeldt-See, der nicht aus einem ehemaligen Tagebau, sondern durch den Kiesabbau entstanden ist, gibt es deshalb Differenzen. Denn es sind zwar private Strände für die Anlieger angelegt. Aber ansonsten ist das Baden ebenso wie am neuen Sandsee verboten, darauf weist Mathias Pfalz, Betriebsleiter des Löbnitzer Kieswerks hin.

Ziegeleiteich fehlt das Wasser

Im benachbarten Schönwölkau ist es etwas anders: Dort gibt es keine Probleme mit Gemein- oder Privatgebrauch. Aber kein Wasser. Der Ziegeleiteich ist ebenfalls ein Gewässer, das nach dem Abbau von Bodenschätzen entstand. Seit langem gibt es dort eine Freizeitanlage mit Spiel- und Grillplatz. Doch dem Teich ging im vorigen Jahr das Wasser aus. Über den Winter ist nichts dazugekommen.

Von Heike Liesaus