An der Delitzscher Eisenbahnstraße: Wer zieht in die ehemalige Kaufmannsvilla?

Delitzsch

Komplett entkernt. Von einem Großteil der Gebäude mit der Adresse Eisenbahnstraße 1 in Delitzsch stehen zurzeit nur die Außenwände. Dächer und Zwischendecken wurden entfernt. Einzig die um das Jahr 1927 fertiggestellte Villa ist so gut wie unverändert. Das lange Zeit leerstehende Objekt wird aktuell grundlegend umgebaut und saniert.

Nur eine Option

„Wir wollen so viel wie möglich des Charmes des Gebäudes erhalten“, sagt Roland Lange. Er hat das Areal mit seiner Firma, der DelPro EBS Grundstücksentwicklung, zum Jahresende 2018 erworben. Es sei ein längerer Prozess gewesen, bis klar war, was aus dem Objekt wird, erklärt Lange während eines Besuchs auf der Baustelle. Ursprünglich habe er ein reines Wohnhaus entwickeln wollen. Mittlerweile steht fest: Der Delitzscher Pflegedienst von Silvia Haake wird das gesamte Gebäudeensemble nach der Sanierung mieten.

Anzeige

Zur Galerie Aus der alten Kaufmannvilla wird eine moderne Pflegeeinrichtung.

Die alte Villa habe ihn sofort gereizt, sagt Lange, der bereits das ehemalige Delitzscher Postgebäude in der Eilenburger Straße sanierte. Und während er das sagt, zeigt Lange auf die vielen Details wie die Bleiglasfenster und Holzvertäfelungen. Auch die Rundbögen der Fenster werden aktuell freigelegt. Da die Etagen der nach und nach errichteten Nebengebäude unterschiedliche Höhenniveaus aufwiesen, habe sich Lange dazu entschieden, ihren Innenbereich komplett neu aufzubauen. Die andere Option wäre gewesen, die Gebäude mit Rampen mit Steigungen von bis zu sechs Prozent zu verbinden. Für altersgerechtes Wohnen kaum praktikabel.

Weitere LVZ+ Artikel

Bis zu 24 Bewohner auf 1300 Quadratmeter Nutzfläche

Ein Blick in das Häuserbuch der Stadt Delitzsch verrät, dass als erstes Gebäude in der Eisenbahnstraße der Bahnhof 1858 errichtet wurde, sagt Sebastian Bauer, Archivar der Stadt Delitzsch. Für das Objekt an der Eisenbahnstraße 1 sei das Baujahr 1862 angegeben. Die Erweiterung des Wohnhauses sei dann im Auftrag des damaligen Besitzers und Kaufmanns Hermann Scharf 1927 geschehen, eine weitere Aufstockung habe 1937 stattgefunden. 1934 sei zudem der Titel „ Hermann Scharf Lebensmittel“ über einer Tür angebracht worden. Der Neubau eines eingeschossigen Lagerraums beziehungsweise Speichers mit Büro und Keller als Nachbargebäude zur Villa sei auf das Jahr 1919 datiert.

„Wir wollen so viel wie möglich des Charmes des Gebäudes erhalten“, sagt Roland Lange. Quelle: Wolfgang Sens

Nach dem Umbau sollen bis zu 24 Bewohner einziehen können, erklärt Lange. In den ersten beiden Etagen des Gebäudeteils, der sich an der Stirnseite befindet, soll eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz und ein Bereich für altersgerechtes Wohnen, im Dachgeschoss eine Tagespflege entstehen. In der ehemaligen Villa sollen vor allem Gemeinschaftsräume, im Gebäude gegenüber der Platz für die Verwaltung geschaffen werden. Rund 1300 Quadratmeter Nutzfläche kommen so zusammen.

16 Monate bis zum fertigen Objekt

„Wir waren schon länger auf der Suche nach einem passenden Objekt“, sagt Silvia Haake, Geschäftsführerin des gleichnamigen Pflegedienstes. Mit der Anmietung des neuen Objekts könne das Spektrum erweitert und weiterhin eine Rundumversorgung angeboten werden, sagt Haake. Die Nachfrage bestehe bereits. Neben den Pflege- und Nachbarschaftskursen will Haake dann auch das Seniorencafé zentral an einem Ort anbieten. 10 bis 15 neue Jobs im Bereich der Hauswirtschaft als auch der Pflege und Betreuung sollen entstehen.

Rund 2,8 Millionen Euro wird Roland Lange am Ende insgesamt in das Gebäudeensemble investiert haben. Im September 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das ist ehrgeizig, schätzt Lange den Zeitplan selbst ein. „Wir sind aber guter Dinge, den Termin halten zu können.“

Wer Interesse an einen Platz oder einen Job in der neuen Pflegeeinrichtung hat, kann sich bei Silvia Haake telefonisch unter 034202 61498, via E-Mail an post@pflegedienst-haake.de oder postalisch an Mobiler Pflegedienst Silvia Haake GmbH, Dübener Strasse 8, 04509 Delitzsch wenden.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht