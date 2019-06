Delitzsch

Lutz Schaffranietz hat genau das festgehalten, was Tausende täglich in der Region vor Augen haben. Der Anästhesist hat die Blicke in die gewohnte Landschaft rechts und links von seinem Arbeitsweg zu etwas Besonderem gemacht. Nun hängen seine Fotos in einer Ausstellung mit dem Titel „Warum in die Ferne schweifen ...“ im Foyer der Delitzscher Klinik des Kreiskrankenhauses, wo der 58-jährige Leipziger arbeitet. Die Brodauer Lindenallee fällt zuerst auf. Sie ist mit sechs Bildern im Wechsel der Jahreszeiten vertreten. Eine Serie, die für diejenigen, die genau hinschauen, sogar noch eine winzige Baugeschichte enthält. Der Mediziner ist einer, der genau hinsieht. Er weiß, dass es nur wenige Tage zwischen eher Grau und völlig Grün gibt, an denen sich der eine Baum mit weißer Blütenpracht, vor roten Hartriegels-Geäst abhebt, das gelb leuchtenden Weiden überragen. Schaffranietz hat auch schon Bilder aus Japan ausgestellt und er ist in einer Fotocommunity aktiv. Der Ausstellungsort im Foyer ist neu. Im Gang ein Stück weiter hängen derzeit ebenfalls Bilder von Delitzscher Hobbymalerinnen. Die Foyerschau soll die Szenerie für Besucher und Patienten künftig auflockern.

Von Heike Liesaus