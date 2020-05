Angebliches Corona-Bußgeld kassiert: Bundespolizei warnt vor Betrügern in S-Bahn

Nordsachsen

Die Bundespolizei warnt vor falschen Bundespolizisten, die offenbar in S-Bahn-Zügen, die in Richtung Nachbarbundesländer unterwegs sind, ihr Unwesen treiben. Die Unbekannten gaben sich in einer S-Bahn von Leipzig nach Halle als zivile Bundespolizisten aus und kassierten bei einer Frau ein „ Bußgeld“ in Höhe von 50 Euro wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Corona-Beschränkungen. Begründung: Die Frau habe kein „Berechtigungsschreiben“ dabei, um das Land Sachsen zu verlassen. Die Frau zahlte sofort und in bar.

Dienstausweis zeigen lassen!

Der bisher bekannte Fall habe sich laut Informationen des Weißen Rings bereits Ende April ereignet. Nun hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts eingeleitet und weist noch einmal auf Folgendes hin: „Polizeibeamte in Zivil weisen sich bei Kontrollmaßnahmen mit einem Dienstausweis aus. Diesen dürfen Sie sich in einer Kontrollsituation jederzeit noch einmal vorzeigen lassen. Bei Barzahlung von Verwarn- oder Bußgeldern wird Ihnen immer eine Quittung ausgestellt. Darüber hinaus können Sie Buß- oder Verwarngelder per Überweisung begleichen. Die Bundespolizei erhebt im Zusammenhang mit der Corona-Schutz-Verordnung grundsätzlich vor Ort keine Verwarngelder in bar. Wenden Sie sich bei Zweifeln an der Kontrollmaßnahme telefonisch an die nächste Polizeidienststelle. Die Bundespolizei in Leipzig ist unter der Rufnummer 0341/99799-0 erreichbar.“

