Angebote für Kinder in Kreuma: Ernährung ganz praktisch

Gar nicht so einfach, wenn das Essen nicht bereits auf dem Teller angerichtet vor einem steht. Welchen Weg Kartoffeln, Rote Bete, Möhren und Kürbisse nehmen müssen, bis sie fertig zum Verzehr auf dem Tisch landen, erlebten die Kinder zweier Leipziger Grundschulen in dieser Woche auf dem Hofgut in Kreuma.

Selbst auf den Feldern mit anpacken

Bei Bio-Bauer Malte Bauer und Mitarbeiterin Nicole Frischmann heißt es seit einiger Zeit „Vom Acker in den Mund“. Zusammen mit der Berliner Sarah Wiener Stiftung will der Hof mit dem Projekt das Ernährungsbewusstsein bei Kindern fördern. Dazu verbringen Mädchen und Jungen zwischen drei und zehn Jahren einen Tag auf dem Bauernhof.

Sie schauen aber nicht nur zu, sondern packen selbst mit an. Das reicht von der morgendlichen Ernte auf den Feldern rings um die Kreumaer Dorfstraße 29, über das Einbringen und die Zubereitung bis hin zum Essen.

Das Hofgut im Rackwitzer Ortsteil Kreuma ist seit kurzem Ziel von Bauernhoffahrten. In dieser Woche waren zwei Leipziger Grundschulen zu Gast. Quelle: privat

30 ökologisch wirtschaftende Betriebe wie der in Kreuma sind aktuell deutschlandweit Partnerhöfe der Stiftung. Neben den Hoffahrten werden die Landwirte in einem zweiwöchigen Workshop im pädagogischen Kochen und der Erstellung eines spezifischen Tagesprogramms geschult.

„Ich finde es wichtig, den Kindern mitzugeben, wo das Essen herkommt“, sagt Bauer. Dazu gehöre, es nicht nur theoretisch in der Schule zu hören, sondern aktiv dabei zu sein. „Wenn die Kinder das Essen selbst zubereitet haben, sind sie aufgeschlossener, auch einmal Neues zu probieren“, ergänzt Frischmann.

Ein Besuch seines Hoffes sei für Schulklassen auch außerhalb von Projekten wie der Hoffahrten möglich, sagt Bauer. Nach Anmeldung werde ein passendes Programm zusammengestellt.

Das Hofgut Kreuma ist über die Homepage www.hofgut-kreuma.de, die E-Mail-Adresse kontakt@hofgut-kreuma.de oder telefonisch unter 034294 84393 zu erreichen.

Von Mathias Schönknecht