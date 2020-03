Anlieger starten Hilferuf für die Alte Mulde bei Löbnitz

Löbnitz

Es ist den Ufern der Alten Mulde, die sich zwischen den Orten Löbnitz und Roitzschjora erstreckt, im winterlichen Grau-Grün-Beige auf den ersten Blick nicht anzusehen: Aber dem alten Muldearm fehlt circa ein Meter am normalen Wasserstand. Der Trend zeigt trotz des derzeit nassen Wetters weiter nach unten. Irgendwann sitzt der Erholung suchende Mensch am und die vielen seltenen Tierarten auf dem Trockenen, so die Befürchtungen. Die Anlieger wollen sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Dieser Tage gab es ein Krisen-Treffen von Vertretern des Kleingartenvereins „Muldental“, von Anglern, der Gemeinde. Auch Pfarrer Matthias Taatz, dessen Know-How auch in Sachen Moderation und finanzieller Fördermöglichkeiten gefragt war, und Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen nahmen teil.

Vorschlag für Wasserzufuhr

Die neuen Hochwasserschutzanlagen lassen nicht mehr zu, dass Wasser aus der Mulde in den Altarm eingeleitet werden kann. Vor Jahrzehnten war das noch möglich. Die Landestalsperrenverwaltung, die den Bau verantwortet, ist zudem nur dafür da, für den Abfluss zu sorgen. Die Trennung von der „neuen“ Mulde sei nun nicht mehr zu ändern. Deshalb sollte ein neuer Weg gefunden werden. Denn „es gibt weniger Regen von Jahr zu Jahr. Wir müssen den Blick nach vorn richten: Wie ist das Gebiet zu erhalten? Das gelingt sicher nur, wenn wir frisches Wasser zuführen“, so Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Die Idee ist nun, einen Tiefbrunnen zu errichten, der über ein altes Grabensystem auch das Wasserniveau in der Alte Mulde stabilisiert. „Es sollte wieder ein Kreislauf geschaffen werden, der die alten Zusammenhänge wieder herstellt“, entwickelte Marco Hammermann, der zweite Vorsitzende bei den Kleingärtnern, eine Vision. Insgesamt elf Vereine stehen hinter dem Gesuch, die Alte Mulde als Gewässer zu erhalten. Nun soll ein Hilferuf, der gleichzeitig eine Lösung vorschlägt, an den Landrat gehen.

Von Heike Liesaus