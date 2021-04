Ansturm auf Delitzscher Testzentrum: Landratsamt will nachrüsten

Die lange Schlange vor dem Delitzscher Testzentrum im Bürgerhaus will nicht abreißen. Die kostenlosen sogenannten Bürgertests sind begehrt. Das Landratsamt Nordsachsen will zwar Abhilfe schaffen, aber dafür muss das richtige Personal her.

Auch am Donnerstag bildete sich eine lange Schlange vor dem Bürgerhaus in Delitzsch, das derzeit als Testzentrum dient. Am Freitag ist in Krostitz geöffnet. Quelle: Wolfgang Sens