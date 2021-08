Dresden/Delitzsch

Die Spur führt nach Delitzsch. Am 22. Juli kündigte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden die konsequente Verfolgung antisemitischer Hetze im Internet an. In dem dabei aufgeführten Fall wurden zwei Wohnungen im Landkreis Nordsachsen durchsucht. Diese gehören zu zwei Frauen, 40 und 34 Jahre alt, die im Verdacht stehen, antisemitische Hasskommentare in sozialen Medien verbreitet zu haben. Wie sich nun herausstellt, stammen die tatverdächtigen Frauen aus dem Raum Delitzsch. Das teilt Nicole Geisler, Staatsanwältin in der Generalstaatsanwaltschaft Dresden auf LVZ-Nachfrage mit.

Verdacht: Mehrfache Beleidigung

Den Beschuldigten wird laut Geisler vorgeworfen, seit Oktober 2020 mehrere antisemitische Hasskommentare über die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook an eine Überlebende des Anschlags auf eine Synagoge am 9. Oktober 2019 in Halle (Saale) versendet zu haben. „Zum Zeitpunkt der Nachrichten trat die Überlebende als Nebenklägerin in der Hauptverhandlung gegen den Attentäter vor dem Oberlandesgericht Naumburg auf“, sagt die Staatsanwältin. Die Beschuldigten seien daher verdächtig, sich wegen Beleidigung in mehreren Fällen strafbar gemacht zu haben. Zusätzlich bestehe der Tatvorwurf der Billigung von Straftaten.

In diesem Zuge hatten Beamte der Soko Rex des Landeskriminalamts Sachsen die Wohnungen der Frauen durchsucht. Genauere Angaben, wo sich diese befinden, könne Geisler nicht machen. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Datenträger, unter anderem fünf Mobiltelefone und drei Laptops sichergestellt. Laut Generalstaatsanwaltschaft erfolge derzeit die Auswertung der Daten.

Verfahren mit hoher Bedeutung

Ursprünglich hatten Ermittler in Berlin begonnen, den Fall zu bearbeiten. Da dies zu Tatverdächtigen in Sachsen führte, wurde das Verfahren aufgrund der herausgehobenen Bedeutung von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Zentralstelle Cybercrime Sachsen, übernommen. In dieser werden nach eigenen Angaben neben Cybercrime- auch Ermittlungsverfahren im Bereich der Hasskriminalität im Internet bearbeitet.

Von Mathias Schönknecht