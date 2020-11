Antrag des Delitzscher Jugendparlaments scheitert

Delitzsch

Für den immer wieder wegen Vermüllung kritisierten Spielplatz in der Rathenaustraße im Delitzscher Osten wollte das Jugendparlament Delitzsch eine Aufwertung erzielen. Unter anderem wollte es mehr Papierkörbe, mehr Beschattung und Sitzgelegenheiten. Diesem Antrag aber kann die Stadtverwaltung nicht entsprechen.

Regelmäßig Vandalismus

Es ist das Verhalten von – vielleicht – wenigen, das Auswirkungen auf viele hat: Die Stadtverwaltung sieht die Gepflogenheiten einzelner Jugendlicher als Ursache für „stetige Vermüllung“ des Areals mit Abfall vom Pizzakarton bis zum Zigarettenrest. Da würde aus Sicht der Stadtverwaltung auch die Erneuerung von Müllkübeln nichts bringen. Einer steht direkt am Spielplatz. An der benachbarten Socceranlage ist ein weiterer. Auch ein Schließdienst brachte nichts. Tor und Zaun sind regelmäßig beschädigt worden.

Sowohl im Projekt „Umfelderhaltung auf Spielplätzen“, das zuletzt regelmäßig mit Langzeitarbeitslosen für Sauberkeit auf Spielplätzen sorgte als auch bei den regelmäßigen Einsätzen der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD), diese ist vier Mal pro Woche dort, ist der Platz in der Rathenaustraße negativ aufgefallen.

Viel investiert

Auch die geforderte Installation eines höheren Fangnetzes auf der Socceranlage oder mehr Sitzgelegenheiten kommen so nicht in Frage. Der Ballfangzaun sei mit seinen vier Metern Höhe normgerecht. Für die Runderneuerung wurden in diesem Jahr schon 4000 Euro aufgewendet, für vier sogenannte „Jugendbänke“ zum Sitzen wurden 2018 zirka 1500 Euro investiert.

Das Jugendparlament hatte gehofft, mit seinem Antrag und vor allem mehr Mülleimern dafür zu sorgen, dass der Platz weniger verunreinigt wird.

Von cj