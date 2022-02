Zwei neue Trafostationen sind im Delitzscher Norden gebaut worden. Aber was wird mit dem zerfahrenen Rasen? Ein Anwohner beschwert sich. Die Stadtwerke erklären, was da noch passiert.

Anwohner ärgert sich über Trafobaustelle in Delitzsch Nord