Anwohner in Delitzsch Nord ärgert sich über Verkehrssituation

Delitzsch

Gerd Reiche ist mit der Verkehrssituation in der Alexander-Puschkin-Straße im Delitzscher Norden unzufrieden. „Vor Jahren wurden die einst vorhandenen Poller an den Fußwegen abgebaut, abgebrochen oder abgesägt“, erklärt der LVZ-Leser. Dadurch sollte unter anderem den Tankfahrzeugen die Zufahrt zu einem Blockheizkraftwerk ermöglicht werden. Doch diese sind mittlerweile außer Betrieb, die Poller aber nicht an ihre Stellen zurückgekehrt, sagt Reiche.

Wer ist verantwortlich?

Durch die fehlenden Metallstangen seien für die Anwohner im Wendehammer gegenüber der Zufahrt zum Kaufland gleich mehrere Ärgernisse entstanden: Zum einen bestehe nun eine Unfallgefahr für ältere Leute, für die die Reste der Poller zu Stolperfallen werden, außerdem ermögliche das Fehlen die Durchfahrt. „Tagtäglich werden die Fußwege von Transportfahrzeugen genutzt – nicht immer im Schritttempo, Privat-Pkw fahren bis vor den Hauseingang und es wird dann auch gleich auf den Flächen geparkt“, sagt Reiche. Die Folge: Spurrinnen im Rasen und zugestellte Gehwege. Er frage sich nun, ob von denjenigen jemand sein Fahrzeug auch im eigenen Vorgarten auf diese Weise abstellen würde und wer für die Schäden an Grünflächen und Fußwegen aufkommt.

Keine zufriedenstellende Lösung

Auf Nachfrage bei den Verantwortlichen habe Reiche keine ihn zufriedenstellenden Rückmeldungen bekommen. Das Ordnungsamt habe ihm mitgeteilt, dass es Kontrollen geben wird. Geschehen sei jedoch nichts, was die Situation verbessert habe, sagt Reiche. Für die angrenzenden Wohnhäuser seien drei unterschiedliche Vermieter zuständig. Von ihrer Seite habe es nur geheißen, dass sie die Poller nicht entfernt hätten und daher auch nicht für deren Wiederaufbau zuständig seien, berichtet er.

Leser Gerd Reiche ärgert sich über die Verkehrssituation in Delitzsch Nord: Die abgebauten Poller an der Alexander-Puschkin-Straße sind nicht nur eine Stolperfalle, ihr Fehlen ermöglicht es auch dem Lieferverkehr, auf Gehwege zu fahren. Quelle: Mathias Schönknecht

Mit weiteren Mietern habe Reiche nun zumindest die Grünflächen vor seinem Eingang mit Feldsteinen abgegrenzt. Ob dies zum gewünschten Ziel führt, bleibt abzuwarten.

Von Mathias Schönknecht