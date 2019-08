Krostitz

Der Blick von der Oststraße im Krostitzer Wohngebiet Dorfmark geht bisher ungehindert über eine Grün- und Blühfläche, hinter der sich die Silhouette der zweitürmigen Kirche abzeichnet. Das könnte sich ändern. Bebaut werden sollte die Fläche zwar perspektivisch schon immer, doch nun hat die Gemeinde den Bebauungsplan geändert. Demnach könnten dort Mehrfamilien- und Reihenhäusern und unter anderem eine Sozialimmobilie für Senioren-Wohnen entstehen.

Zweifel am Vorgehen

Die Satzung ist nun veröffentlicht und rechtskräftig. Doch Anwohner hatten sich noch kurz vorher mit einem offenen Brief an den amtierenden Bürgermeister gewandt und die Vorgehensweise kritisiert. Denn 132 Krostitzer hatten eine Sammelstellungnahme abgegeben. Bei den Einwänden ging es zum Bespiel um zu wenige Parkplätze im Umfeld, das Zerschneiden der bisher durchgängigen Grünfläche, um Verschattung und zu hohe Bebauung. Eine Seniorenwohnanlage sei durchaus erwünscht, aber sie würde sich so eben nicht in den vorhandenen Gebäudebestand einfügen. „Unseren Hinweisen und Anregungen wurde jedoch bei der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in keiner Weise Rechnung getragen“, hieß es in dem offenen Brief, den drei Anwohnerinnen unterzeichnet hatten. Es wurde gezweifelt, dass die Stellungnahme den Gemeinderäten gar nicht zur Kenntnis kam, dass sie wussten, dass 132 Bürger dahinter standen.

Noch kein Investor fürs Seniorenwohnen

Bisher sind vorbereitende Arbeiten auf einem Grundstück gestartet. Ein Bauherr will dort ein Mehrfamilienhaus errichten. Die Änderung des B-Plans sei vor allem wegen ihm vorangetrieben worden, wird seitens der Gemeinde immer wieder betont. Ein Investor für die weitere Bebauung sei derzeit nicht gebunden.

Inzwischen habe es auch ein Treffen mit den drei Unterzeichnerinnen des offenen Briefes gegeben, erklärt der amtierende Bürgermeister Frank Grabsch ( CDU) gegenüber der LVZ. „Dabei konnten wir aus meiner Sicht alle offenen Fragen bis auf kleine Punkte klären. Ich verstehe die Angst, dass alles zugeklotzt wird. Aber das ist unbegründet. Bis auf den Bau des einen Mehrfamilienhauses alles Zukunftsmusik“, sagt er. „Auch wenn das seniorengerechte Wohnen von uns befürwortet wird, ist es nach wie vor ein Problem, ein solches Projekt wirtschaftlich zu errichten.“

