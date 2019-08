Nordsachsen

Der Apple-Konzern lässt seit ein paar Tagen eigene Autos, die mit Spezialkameras ausgerüstet sind, durch Deutschland rollen. Bis Mitte September sollen die rund 80 Autos Aufnahmen von Straßen und Gebäuden machen, die dann für den Kartendienst Apple Maps verwendet werden. Die Autos sind zudem mit Laseranlagen für die Abstands- und Geschwindigkeitsmessung ausgerüstet.

Kamera-Autos auch im Landkreis Nordsachsen unterwegs

Die Kamera-Autos werden auch im Landkreis Nordsachsen unterwegs sein. Laut der Homepage des Konzerns ist ihr Einsatz in Nordsachsen in der Zeit vom 20. bis 30. August vorgesehen.

Nach Angaben des Unternehmens sollen die Daten der Aufnahmen verwendet werden, um Apple Maps zu verbessern und die „Umsehen“-Funktion zu ermöglichen – besonders das Kartenmaterial auf iphones soll damit aktualisiert werden. Einige Orte sollen zudem regelmäßig mit den Kameraautos angefahren werden, um neue Daten zu erhalten, mit denen das Kartenmaterial verbessert werden kann.

Datenschutz im Vordergrund

Anders als bei dem Streit um Google Street View vor etwa neun Jahren will Apple jetzt großen Wert auf den Datenschutz legen. Der Konzern verpflichte sich, so heißt es auf der Homepage, die Privatsphäre der fotografierten Menschen zu schützen. „Zum Beispiel werden wir Gesichter und Autokennzeichen auf den Bildern vor der Veröffentlichung in ,Umsehen’ unkenntlich machen“, heißt es wörtlich. Apple-Nutzer können die Löschung von Rohdaten mit Abbildungen von Personen und Häusern beantragen.

Die neue Maps-Version von Apple mit dem Panoramadienst Look Around (Umsehen) soll zunächst für Nutzer in den USA freigeschaltet werden, wenn das Betriebssystem iOS13 im Herbst ausgeliefert wird. Angekündigt hatte Apple Look Around bereits auf der 30. Entwicklerkonferenz von Apple Anfang Juni in San José. Der Termin, ab dem Anwender aus Deutschland den Dienst nutzen können, scheint noch nicht festzustehen.

Von Frank Hörügel