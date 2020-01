Arbeit bei der Feuerwehr Delitzsch: Es geht um die Wurst

Delitzsch

Es heißt, der Espresso am Brenner sei besonders gut – wenn nicht gar der beste. Erklärt wird das auch damit, dass die Maschine immer so gut am Dauerlaufen ist. Ich erkläre es mir damit, dass man einiges an Autobahnstrapazen hinter sich und noch mehr vor sich hat, weshalb man in dem Moment so ziemlich alles ziemlich gut finden würde, was irgendwie stärkt. So ähnlich erkläre ich mir, dass Bockwurst – kurz BoWu – zu meinen liebsten Speisen gehört.

Es geht um die Wurst

Das war nicht immer so. Wann immer meine Mutter früher fragte, was sie leckeres kochen soll, habe ich garantiert nie mit „ Bockwurst!“ geantwortet. Bockwurst. Wie das schon klingt. Profaner geht es ja wohl nicht. Dazu muss man wissen, dass ich mal vegetarisch und eine Weile vegan gelebt habe. Jetzt aber finde ich Bockwurst – mit Verlaub – ziemlich geil. Ich bin seit fast zwei Jahren bei der Feuerwehr aktiv, im vergangenen Jahr habe ich mehr als 100 Einsätze und eine Handvoll Großfeuer mitgemacht. Es geht dabei um die Wurst. Diesen Einsätzen ist neben Übermüdung, Muskelkater des Todes und Schweißverlust gemein, dass am Ende eine lukullische Belohnung wartet, die man mit von Trüffelschäumchen garniertem Kaviar nicht erreicht.

Am besten mit Senffuge

Wurst ist toll. Quelle: iStockphoto

Es gibt Bockwurst. Gebracht wird sie uns von den ehrenamtlichen Kräften der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG), die sich neben vielen Sachen (Danke, liebe SEG!) unter anderem um die Versorgung kümmert. Bockwurst. Das klingt nach Stunden im Einsatz nach dem Himmel auf Erden. BoWu wärmt, nährt und stärkt. BoWu hebt Laune und Moral. Wie der Mampf, so der Kampf. Man bekommt so eine BoWu, die schon einige Zeit im Kessel verbracht hat. Die BoWu hinterlässt mit ihrem Schwitzwasser einen leicht wurstwasserfarbenen Abdruck im Brötchen, welches ebenfalls das beste der Welt ist – nix Chia-Superfood-Krams, einfach nur ein stinknormales Brötchen aus Weißmehl. Effiziente Sättigung. Wenn man Glück hat, ist die Wurst aufgeplatzt und man kann die Senffuge verwenden. Ketchup geht gar nicht. In der Not schmeckt die Wurst natürlich ohne Brot. Als nach einem solchen Einsatz mal Berge von Brötchen aber keine Bockwürste mehr da waren, hätte ich fast geheult. Dann wurden noch welche aufgetrieben. Ich habe gleich vier gegessen. Sicher ist sicher.

Von Christine Jacob