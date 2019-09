Areal des Biomassekraftwerks Delitzsch wird Wohngebiet

Delitzsch

Nun wird es amtlich. Was der im Frühjahr aufgetauchte Investor noch vor Monaten auf Anfrage dieser Zeitung nur zaghaft bestätigen wollte, nimmt bürokratische Gestalt an: Auf dem Gelände des einstigen Biomassekraftwerks ( BKD) in der Richard-Wagner-Straße von Delitzsch soll ein Wohngebiet entstehen.

OBM lobt das Projekt

Bereits nächsten Donnerstag soll der Stadtrat über eine Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 13 „Gewerbestandort – Fabrikstraße 2“ befinden. Nach den Vorstellungen des Unternehmens Immopartner 24 DF1 GmbH aus Markkleeberg soll in dem Quartier dann im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 13-1 „ Wohngebiet Rubach Viertel“, benannt nach dem alten Gemarkungsnamen, ein allgemeines Wohngebiet mit Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung entstehen. Der B-Plan umfasst eine Fläche von rund 22 Hektar. Entstehen soll statt des Industrie- und Gewerbegebiets ein allgemeines Wohngebiet. Man habe einen sehr guten Eindruck vom Investor und seinen Plänen, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), städtebaulich mache das Projekt wirklich Sinn.

Ascheberg muss abgetragen werden

Der Asche- und Schlackeberg auf dem Gelände des Biomassekraftwerkes an der Fabrikstraße im Jahre 2016. Quelle: Kay Würker

So kann man es auch nennen: Zur Umsetzung ist die Beseitigung sämtlicher auf dem Gelände vorhandener baulicher Anlagen und Ablagerungen erforderlich, heißt es in der Beschlussvorlage. Auf gut Deutsch: Der Schlackeberg würde wohl auf Kosten des Investors verschwinden. Das ist, wonach die Stadt seit Jahren strebt. Ob dieser große Ascheberg auf dem Gelände schädlich ist oder nicht, ist nach wie vor nicht offiziell geklärt. Jedenfalls räumt das Landratsamt nach wie vor nicht ein, woran viele Bürger, die Stadtverwaltung und auch der ebenfalls nicht unumstrittene Bürgerverein Sauberes Delitzscher Land seit Jahren glauben. Der Verein wirft dem Landratsamt Blockadepolitik vor. Bei den Ablagerungen soll es sich nach dessen Ansicht um gefährlichen Abfall handeln, der 2016 unter anderem zu erhöhten Cadmium-Werten im Gertitzer Graben geführt haben soll. Die mögliche Schadstoffbelastung der in verschiedenen Bereichen des Geländes lagernden Aschen, Filterstäube und Verbrennungsrückstände bereitet vielen Kopfzerbrechen. Und über allem kreist die Frage, ob der Abtrag des Aschebergs das Grundproblem lösen kann.

Neue Siedlungen entstehen

Das Gebiet um die Richard-Wagner- und Schkeuditzer Straße insgesamt ist im Aufwind. An der Schkeuditzer Straße – die Arbeiten laufen bereits – werden in der künftigen „Schulze-Delitzsch-Siedlung“ 35 Einfamilien- und Doppelhäuser sowie elf Reihenhäuser errichtet. An der Halleschen Straße werden mehr als 100 Grundstücke als „Ehrenberg-Siedlung“ entstehen. Infrastruktur und Nahversorgung hat die Stadt bereits im Blick. Der Lidl-Markt in der Richard-Wagner-Straße soll beispielsweise erweitert und modernisiert werden.

Die Solarmodule am Delitzscher Biomassekraftwerk wurden abgebaut. Quelle: Wolfgang Sens

Auf dem Gelände des alten BKD hat sich seit dem Frühjahr bereits einiges getan. So sind die Photovoltaikmodule bereits abgebaut worden. Dabei allerdings, so das dafür zuständige Unternehmen, spielte auch die Angst vor Diebstahl eine Rolle.

Die Beschlussvorlage zur Planänderung liegt den Stadträten in der Sitzung am Donnerstag, dem 26. September, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses vor. Die Stadtratssitzung ist öffentlich.

Von Christine Jacob