Artur-Becker-Schüler zu Gast im Delitzscher Stadtrat

Jede Frage war erlaubt, jedes Thema – auch querbeet – konnte angesprochen werden. Am Donnerstag empfingen Vertreter aller Fraktionen des Delitzscher Stadtrates und Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) etwa 70 Schüler der Artur-Becker-Oberschule im Ratssaal. Die Neuntklässler behandeln aktuell im Fach Gemeinschaftskunde das Thema Kommunen und wollten auf diesem Weg mehr über die Arbeit ihrer Vertretungen im höchsten politischen Gremium der Stadt erfahren.

Probleme in Bürgerfragestunde ansprechen

Den Anliegen stellten sich Dirk Koltermann für die Fraktion aus Bürgerinitiative Menschenskinder und Freie Wähler, Jörg Bornack (Grüne), Christian Stoye (Linke), Jörg Kiesewetter ( CDU), Siegfried Schönherr ( SPD) und Joachim Ackermann ( AfD). Erstes Thema der Schüler: die eigene Schule. Nicht nur die Zukunft, ob Neubau oder Sanierung, interessierte die 15- bis 16-Jährigen, auch die derzeitige Situation. Denn aktuell seien die Fenster undicht und müssten repariert werden. Weitere Themen in der mehr als zweistündigen Fragerunde: fehlende Clubs und Angebote für Jugendliche, Anzahl der Mülleimer in der Stadt, Tempo-30-Zone in der Friedrich-Ebert-Straße und der Lehrkräftemangel. Koltermann zeigte den Weg der Bürgerfragestunde des Stadtrats auf. Dort könnten Probleme wie diese zu jeder Sitzung angebracht und auf ihre Dringlichkeit hingewiesen werden.

Die Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch-Ost: Der Plattenbau aus den 1970er-Jahren soll nicht saniert werden. Auf dem Gelände ist ein Neubau geplant. Mit einem Baustart vor dem Jahr 2022 wird jedoch nicht gerechnet. Quelle: Wolfgang Sens

Wilde : Auszeit nach Schulzeit

Gleich zwei „Tipps“ richtete Wilde an die Schüler: Sie sollten sich überlegen, nach ihrem Abschluss ein Jahr Auszeit einzulegen, um möglichst viele Bereiche kennenzulernen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Denn die Gefahr sei groß, eine Ausbildung aufzunehmen, die nicht dem eigenen Interesse und Können entspricht und daher abgebrochen wird. Das frustriere nicht nur sie, sondern auch Eltern und Ausbildungsstätten. Gleichsam riet der Oberbürgermeister, erst einmal einen Beruf zu erlernen, von dem sich die jetzigen Schüler später auch ernähren könnten.

Von Mathias Schönknecht