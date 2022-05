Artur-Becker-Schule Delitzsch: Eltern, Schüler und Lehrer zeigen schlimmen Zustand des Gebäudes

Delitzsch

Die Luft ist stickig, es ist eng und trotz angenehmer Außentemperaturen ist es warm. Auf den sechs Tischen liegen Lern- und Unterrichtsmaterialien, die in den vollen Schränken keinen Platz mehr finden. Das Lehrerzimmer der Artur-Becker-Oberschule ist kein gemütlicher Ort für die etwa 25 Personen, die sich hier an diesem Dienstagnachmittag versammelt haben, um über den Zustand der Schule zu sprechen. Im regulären Schulbetrieb ist der Raum Arbeits- und Rückzugsort für bis zu 40 Lehrkräfte.

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerrat und Förderverein haben genug vom Stillstand des über viele Jahre heruntergekommenen Schulgebäudes. In der Hoffnung, sich endlich Gehör zu verschaffen, haben sie die vier Delitzscher Oberbürgermeisterkandidaten zu einer Präsentation eingeladen und zeigen Fotos von Schäden im Schulhaus. Kaputte Türen und Stühle, feuchte Wände und zerbröckelnde Fensterrahmen – alles ist dabei.

Schon mit rund 25 Personen ist das Lehrerzimmer während der Präsentation gut gefüllt. Normalerweise sollen hier bis zu 40 Lehrerinnen und Lehrer Platz haben. Quelle: Bastian Raabe

„Das soll keine Wahlveranstaltung für die Oberbürgermeister werden. Wir wollen einfach, dass gesehen wird, wie hier die Zustände sind“, sagt die Elternratsvorsitzende Sascha-Helen Schöllner. „Über viele Jahre ist gar nichts passiert und wegen der Neubaupläne wird alles aufgeschoben.“ Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gestalte sich schwierig. Über mehrere Jahre hinweg seien Ausreden gekommen, dass bald etwas Neues kommt, jetzt sei es so schlimm, dass es nicht mehr geht, erklärt Schöllner weiter. „In erster Linie geht es heute darum, dass es für alle erträglich bleibt.“

Gleiches Mobiliar seit 20 Jahren

Auch Heike Wünsch, die selbst als Lehrerin an der Schule arbeitet und Vorsitzende des Personalrates ist, wünscht sich, dass die Schule nicht vergessen wird und die Oberbürgermeisterkandidaten ein offenes Ohr zeigen. „Wie soll man sich hier 40 arbeitende Lehrer vorstellen“, fragt sie und weist in den vollen Raum. „Es heißt immer, das größte Gut einer Schule sind die Schüler, und das ist richtig so. Aber oft wird vergessen, dass die Schule auch der Arbeitsplatz der Lehrer ist. Die brauchen einen Rückzugsort.“ Man mache derzeit alles so, dass es gerade noch funktioniert. So seien noch die gleichen Schränke wie vor 20 Jahren da. „Beim Öffnen hatte ich dann schon Schrankteile in der Hand. Das ist nicht mehr sicher“, erklärt die Personalratschefin.

Große Schimmelflecken sind in den Toilettenräumen zu finden. Zwar werden sie regelmäßig beseitigt, tauchen dann wegen der Feuchtigkeit an anderer Stelle wieder auf. Viele Schülerinnen und Schüler vermeiden es deshalb, in der Schule auf Toilette zu gehen. Quelle: Bastian Raabe

Schüler haben Angst vor kaputten Fenstern

Auch die Schülerinnen und Schüler fühlen sich nicht mehr sicher. Einmal sei sogar ein Fenster aus dem Rahmen gefallen. „Seitdem habe ich bei Sturm Angst, dass wieder ein Fenster herunterfällt“, merkt eine Schülerin an. „Bei Regen läuft dann noch Wasser in den Raum rein.“ Zudem bilde sich in den Toiletten regelmäßig Schimmel an den Wänden.

Das Problem mit den Fenstern ist Schulleiterin Gundel Adler bestens bekannt. So beschreibt sie, dass sie bei einem Sturm ein Fenster zuhalten musste, bis der Hausmeister es mit Schrauben befestigt hatte. „Ich habe 2017 angefangen, hier zu arbeiten. Solche Zustände kannte ich vorher nicht“, erinnert sie sich. „Die Kinder verdienen es, dass sie nicht frieren und es nicht hereinregnet.“ Die Stadtverwaltung werde regelmäßig über Probleme informiert. „Wir haben auch Verständnis, dass manches geschoben werden muss“, sagt die Schulleiterin. „Aber einiges wird schon sehr lange Geschoben.“

Manche Türklinken wurden vom Hausmeister bereits so oft wieder angeschraubt, dass sie sich nicht mehr ordentlich festziehen lassen. Quelle: Bastian Raabe

Zeit bis zum Neubau muss überbrückt werden

Weniger Geduld hat Fördervereinsvorsitzender Marcus Gründling. Nach der Präsentation erklärt er: „Es tut mir Leid, aber bei den Bildern ist mir das Kotzen gekommen und das sind nicht mal alle.“ In erster Linie gehe es darum, wie man die Zeit zwischen Neubau und jetzt überbrücken könne. „Wir werden in den nächsten drei Jahren definitiv keine neue Schule haben“, erzählt Gründling. „Hier muss was passieren.“

Andere Eltern stimmen dem zu. „Hier tut sich nichts“, empört sich eine Frau. Kinder hätten ein Recht auf Bildung, aber Lehrer müssten auch Lust haben zu arbeiten. „Ich hätte gar keinen Bock hierherzukommen“, ruft sie. Der Vater eines Schülers ist ebenfalls ungehalten: „Es ist eine Riesenfrechheit, solche Toiletten anzubieten. Die Kinder gehen erst zu Hause aufs Klo.“ So könne es nicht bleiben und er würde auch nicht Ruhe geben, bis sich etwas tut.

OB Wilde: Umfassende Sanierung gefährdet Schul-Neubau

Angesichts der reichlichen Kritik versucht Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zu beschwichtigen. Eine komplette Sanierung würde Unmengen an Geld kosten und somit Fördermittel für einen Neubau gefährden. Allerdings gesteht Wilde zu, dass sicherheitsrelevante Fenster ersetzt werden müssten.

Bei einem anschließenden Gang durch das Schulhaus erzählt ein Schüler: „Es geben sich alle an der Schule Mühe, dass es gut funktioniert. Aber ich verstehe schon, wenn einige sagen, sie wollen hier nicht mehr in die Schule gehen. Zwei, drei Millionen Euro für Reparaturen sind viel Geld, aber wenn ein herausfallendes Fenster ein Kind verletzt, ist das viel schlimmer.“

Von Bastian Raabe