Atommüllendlager für Delitzsch? Das sind Vorteile und Gefahren

Delitzsch

Was ist, wenn die Wahl doch auf Delitzsch fällt? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will bis zum Jahr 2031 klären, wo das Endlager für radioaktiven Abfall in Deutschland hinkommt. Nach geologischen Gesichtspunkten stehen aktuell noch 48 Prozent der Fläche Deutschlands zur Verfügung. Darunter auch das sogenannte Delitzscher Pluton, ein etwa 104 Quadratkilometer großes Gebiet aus kristallinem Gestein in mehr als 400 Meter Tiefe.

Beispiele aus Frankreich und Finnland könnten als Vorbild dienen

Dieses Gebiet reicht beinah bis an die Stadtgrenze von Leipzig heran und erfüllt bisher die Voraussetzungen. Sven Petersen, stellvertretender Pressesprecher der BGE, erklärt auf LVZ-Anfrage, welche Vorteile und Gefahren ein Endlager für die Region bedeuten würde, ob beispielsweise mehr Jobs entstehen und die Infrastruktur ausgebaut werden könnte.

Grundsätzlich will vermutlich kein Delitzscher ein Endlager direkt vor seiner Tür. Doch die Annahme, dass damit auch Vorteile verbunden sind, kommt nicht von ungefähr. Zum Vergleich das Beispiel Frankreich: Für die Risiken, die der Atommüll für die Départements Haute-Marne und Meuse, an dessen Grenze das Endlager in Bure liegt, bekommen diese seit 1999 pro Jahr 30 Millionen Euro Entwicklungshilfe, dazu Subventionen für Gas, Wasser und Strom. Die Kommunen in einem Radius von zehn Kilometern um Bure erhalten zusätzlich jährlich eine Pauschale im mittleren dreistelligen Bereich pro Einwohner. In Finnland haben sich Regionen beispielsweise aus ähnlichen Gründen um das Endlager beworben.

Welche Teile Sachsens kommen geologisch für ein Atommüllendlager infrage? Rote Flächen zeigen Regionen, in denen ein Lager fachlich plausibel ist. Deutlich zu erkennen ist das Delitzscher Pluton, das beinah an Leipzig heranreicht. Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Die Infrastruktur

„Grundsätzlich können radioaktive Abfälle mit entsprechenden atomrechtlichen Genehmigungen über bereits bestehende Schienen- und Straßennetze transportiert werden“, sagt Sven Petersen von der Bundesgesellschaft. Aktuell finde die Eingrenzung zu den sogenannten „Standortregionen“ statt, bei der alle Teilgebiete anhand wissenschaftlicher Methoden bewertet werden. Dabei spiele auch eine Rolle, ob der Standort, an dem das spätere Endlager gebaut wird, bereits über die öffentlichen Verkehrswege angebunden ist. Inwieweit später neue Infrastruktur geschaffen werden muss, hänge sehr stark vom genauen Standort ab. Es sei aber möglich.

Die Jobs

Eine präzisere Aussage kann Petersen zu möglichen Jobs machen. Zur Orientierung nennt er das „Endlager Konrad“ in Salzgitter (Niedersachsen). Dort wo die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle endgelagert werden sollen, arbeiten derzeit über 500 Personen

Für den Bau und späteren Betrieb werden laut dem Pressesprecher beispielsweise Ingenieure, Bergleute, Architekten, Elektriker, Maschinenbauer, Wachleute und Gebäudemanager benötigt. Die neuen Jobs könnten dann mindestens bis 2081 bestehen bleiben. Denn wenn der Endlagerstandort 2031 gefunden ist, sollen danach die Bau- und im Anschluss die Einlagerungsphase beginnen. „Für beide Phasen zusammen gehen Experten und Expertinnen von einer Dauer von mindestens 50 Jahren aus“, sagt Petersen.

Was sind BGE und Base Nachdem Gorleben aus dem Rennen für ein Endlager für stark radioaktiven Atommüll ausgeschieden ist, sucht die Bundesrepublik Deutschland nach einem neuen Standort. Aus diesem Grund wurde die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gegründet, die seit 2017 mit der Suche, Errichtung und dem Betrieb betraut ist. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base) ist für die Aufsicht verantwortlich.

Die finanziellen Vorteile

Welche weiteren Branchen profitieren könnten, ob ähnlich wie in Frankreich Gas, Strom, Wasser und Wirtschaft sowie der Tourismus subventioniert werden, könne aktuell nicht geklärt werden, sagt der BGE-Mitarbeiter. Für alle in Frage kommenden Standortregionen werde es detaillierte sozioökonomische Potenzialanalysen geben. Diese sollen dann in den sogenannten Regionalkonferenzen gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort entwickelt werden, sagt Petersen.

Die Gefahr

Um Gefahren möglichst auszuschließen, werde der Standort in mehrstufigen Verfahren gesucht, sagt Petersen. Als größte Gefahr gilt, dass radioaktive Abfälle mit Wasser in Kontakt kommen, darüber in die Biosphäre und somit ins Trinkwasser, in Nahrungsmittel und letztlich zum Menschen gelangen. Jede Auswahl der weiter zu erkundenden Standorte müsse etwa von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, sagt Petersen.

Sven Petersen ist stellvertretender Pressesprecher und Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE in Peine (Niedersachsen). Quelle: BGE

Zudem geben die gesetzlichen Schutzziele des Atomgesetzes vor, welche Auswirkungen ein Endlager auf die Umgebung des Standortes haben darf und welche Grenzwerte einzuhalten sind. Laut Paragraph 80 Strahlenschutzgesetz beträgt der Grenzwert aus der Errichtung, dem Betrieb und der Stilllegung eines Endlagers für Einzelpersonen ein Millisievert im Kalenderjahr. Zum Vergleich: Die natürliche Strahlenbelastung einer Einzelperson in Deutschland beträgt im Durchschnitt 2,1 Millisievert im Jahr. „Die Strahlungsgrenzwerte für ein Endlager sind also sehr streng“, sagt Petersen.

Von Mathias Schönknecht