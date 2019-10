Auch 2020 Abendmärkte in Delitzsch

Delitzsch

Die Delitzscher und ihre Gäste können sich auch im nächsten Jahr wieder auf fünf „delitziöse“ Abendmärkte freuen. Die Stadt hat nun nach einer internen Auswertung und Prüfung entschieden, dass die Veranstaltungsreihe fortgesetzt wird.

Fazit „Bitte weitermachen“

Nach dem diesjährigen Saisonfinale am 19. September waren Händler und auch Besucher gefragt worden, ob und wie es mit dem Markt weitergehen soll. Das Urteil war eindeutig auf „Bitte weitermachen“ konzentriert. So soll es auch 2020 wie auch schon 2019 fünf Feierabend-Märkte vor dem Rathaus geben. Von Mai bis September werden einmal monatlich an einem Donnerstag zahlreiche Angebote von Direktvermarktern, Gärtnereien, Genussanbietern und anderen Händlern gemacht. Der erste Abendmarkt soll am 28. Mai 2020 stattfinden, weitere Termine werden noch sondiert. „Wir werden auch bei der Zeit von 16 bis 21 Uhr am Donnerstag bleiben“, so Marktorganisator Christian Maurer. Dieser Frischemarkt soll gerade auch den Berufspendlern die Möglichkeit bieten, in ihrer eigenen Heimatstadt einzukaufen.

