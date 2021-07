Audi in Nordsachsen gestohlen – und an Grenze zu Polen wieder aufgetaucht

Zwochau

Zwei in der Region gestohlene Autos konnten nun an der polnischen Grenze entdeckt werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Zwochau (Gemeinde Wiedemar) auf einem Grundstück einen gesichert abgestellten schwarzen Audi A 6 entwendet. Zudem wurde in der Nähe ein weiterer Audi A 6 (weiß) gestohlen.

Am Straßenrand abgestellt

Während der polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die beiden Audis in Grenznähe zu Polen nahe der Ortslage Hohenwutzen im nordöstlichen Brandenburg aufgetaucht waren. Die Fahrer der beiden Autos hatten dort versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Der gestohlene schwarze Audi wurde schließlich abgestellt in Schwedt gefunden – ohne Fahrer und mit laufendem Motor.

Rasante Verfolgungsjagd

Der Fahrer des weißen Audis lieferte sich derweil auf polnischer Seite der Grenze eine rasante Verfolgungsjagd mit der polnischen Polizei. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Fahrer selbst konnte allerdings – so wie beim schwarzen Audi – nicht gefasst werden.

Die Soko „Kfz“ ermittelt in dem Fall weiter wegen Bandendiebstahls.

Von LVZ