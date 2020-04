Auf Delitzscher Baustellen brummt es trotz Corona

Delitzsch

Auf vielen Delitzscher Baustellen brummt es derzeit. Trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen sind Bauleute überall tätig.

Für die Wohnungsgesellschaft Delitzsch (WGD) entsteht das größte aktuelle Projekt in der Karlstraße. „Der Rohbau der Wohnanlage mit Tiefgarage steht hier kurz vor der Fertigstellung. Es gibt noch Restarbeiten am Staffelgeschoss und an einigen nichttragenden Innenwänden“, berichtet WGD-Geschäftsführer André Planer. Die Elektriker haben begonnen, die Kabelkanäle zu schlitzen. Die Fenster sind schon eingesetzt. Mitte des Monats soll dann auch der Baukran wegkommen.

Fachleute aus dem Ausland

Bauleute aus Tschechien und der Slowakei sind generell in unterschiedlichen Gewerken an der Errichtung der neuen Anlage mit 20 Wohnungen beteiligt. Derzeit werden besonders die Elektriker von ihnen unterstützt. Die Hoffnung ist, dass diese Fachleute nach der Osterpause wieder zurückkehren können.

In der Schloßstraße gibt es beim Projekt der WGD ein bisschen Verzug. Eine Wand am Altbau musste stabilisiert werden. Dort werden dann für drei Wohnungen Balkone angebracht. Außerdem werden die Dachgaupen neu eingedeckt und die Neigung angepasst.

Die Baustelle Wasserturm ist zurzeit nicht in Betrieb. Quelle: Wolfgang Sens

Stillstand dauert an

Stillstand ist weiterhin an der Holzstraße/Ecke Leipziger Straße zu verzeichnen. Hier gab es am Unitas-Bau einen Stopp wegen eines Anrainer-Konfliktes. Noch ist offenbar keine Lösung gefunden. Auch am Wasserturm im Delitzscher Südraum tut sich erstmal nichts. Nachdem der Turmkopf abgetragen ist, wartet er nun auf den Wiederaufbau und den Anbau für die Hotelanlage. Handwerker waren dagegen auf der Baustelle des Wohnpalais Beerendorf zu sehen, das ebenfalls von der Leipzig-Delitzscher Firma ImmVest Wolf errichtet wird. Der Rohbau ist fast vollendet. Auch das Projekt in und an der Freybergschen Villa am Wallgraben, wo sieben hochwertige Wohnungen entstehen sollen, ist teils auf Rohbauniveau angekommen.

In der Eisenbahnstraße dreht sich der Kran für die Sanierung eines Gewerbeobjekts. Quelle: Wolfgang Sens

Baustellen fürs Gewerbe

Es wird nicht allein an Wohnungen gebaut. In der Eisenbahnstraße steht ebenfalls ein Kran. Ein Gewerbeobjekt wird dort für neue Zwecke schick gemacht. Bei Reifen-Schmidt in der Eilenburger Chaussee wurden dieser Tage Bauteile für eine neue Halle montiert. „Wir erweitern unsere Lagerkapazitäten mit einer zusätzlichen Pkw-Abteilung und einer Lkw-Halle“, erklärt Inhaber Ralf Schmidt. Vom Umfang her komme nochmal die Hälfte der bisherigen Gebäude-Fläche dazu.

Materialprobleme noch gelöst

Die neue Halle kann von den Lastzügen durchfahren werden. Sie fahren zum einen Tor hinein, bekommen neue Reifen und zum anderen Tor hinaus. Damit wird es möglich, die Reifensätze unterm Dach zu montieren. Bessere Bedingungen für die Mitarbeiter, denn bisher passierte das unter freiem Himmel. Bis zum Herbst soll der Neubau fertig sein. Wenn alles gut geht. Baufirmen melden erste Materialprobleme. „Aber bisher wurde noch alles gelöst“, so der Bauherr.

Von Heike Liesaus