Auf diese Veranstaltungen kann man sich in Delitzsch und Umgebung freuen

Delitzsch

Das neue Jahr hat begonnen und mit ihm auch die Vorfreude auf Veranstaltungen, die dieses Jahr voraussichtlich wieder stattfinden können und denen Corona diesmal wohl keinen Strich durch die Rechnung macht. Die LVZ hat eine erste Übersicht mit Terminen zum Vormerken zusammengetragen.

Die Stadt Delitzsch als Veranstalterin hat bereits verschiedene beliebte Veranstaltungen wieder in Planung. So soll es auch dieses Jahr wieder die delitziösen Abendmärkte geben, die vor allem Berufstätigen die Chance geben, in ihrer Heimatstadt einen Frischemarkt zu besuchen. Umrahmt wird dieser Abendmarkt in der Regel von Musik oder anderen Unterhaltungspunkten. Die delitziösen Abendmärkte sind zu folgenden Terminen geplant: 19. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 11. August und 8. September – jeweils 16 bis 21 Uhr.

Auch den Tag der offenen Gartentür soll es wieder geben. Und erneut wird es dabei zwei Termine geben, sodass die Gäste grüne Oasen in zwei verschiedenen Jahreszeiten erleben können. Geplant sind die Tage der offenen Gartentür für den 19. Juni und den 18. September. Details zu den Terminen folgen noch. Hier darf man Corona ausnahmsweise danken: Dass es nun zwei Termine gibt, liegt in der Pandemie begründet. Im Jahr 2020 war man in der Loberstadt aufgrund der Coronapandemie erstmals vom Juni- auf einen Herbsttermin ausgewichen und hat den guten Aspekt daran erkannt, sodass es nun Sommer- und Herbstöffnungen gibt.

Was wird aus Peter & Paul?

Voller Zuversicht läuft auch die Planung für das absolute Highlight des Jahres. 2022 soll es wieder das Stadtfest in Delitzsch geben. Nachdem das Peter & Paul-Fest 2020 und auch 2021 coronabedingt abgesagt werden musste, darf nun zuversichtlich der Festtermin 1. bis 3. Juli 2022 vorgemerkt werden. Dabei kann zum heutigen Zeitpunkt natürlich noch nicht gesagt werden, ob und in welcher Größenordnung zum Beispiel Konzerte auf den Schlosswiesen oder Ähnliches stattfinden können und in welcher Art und Größenordnung Absperrungen oder Ähnliches nötig werden könnten. Weiterer Grund zur Vorfreude ist auch das für den 17. Juli geplante Picknick im Barockgarten. Zu weiteren ihrer Veranstaltungen wie Schlossfest oder Adventsmarkt kann die Stadt derzeit noch keine Aussage treffen.

Auch das Delitzsch Beach(t) soll es 2022 wieder geben, die Wohnungsgesellschaft, Stadtwerke und GSVE planen für 10. bis 26. Juni. Es soll dann wie schon 2019 zur Premiere wieder Beachvolleyball und vieles mehr auf dem Delitzscher Marktplatz geben. 2020 und letztes Jahr musste die Veranstaltung leider abgesagt werden.

Auch über die Stadtgrenzen hinaus kann man guter Hoffnung vor allem auf einen veranstaltungsreichen Sommer sein. So wird es voraussichtlich wieder einige Dorffeste geben können wie etwa das beliebte Löbnitzer Parkfest, das Krebsbachfest in Rackwitz oder auch das Krostitzer Treiben. Detaillierte Angaben können aber noch nicht gemacht werden. Zudem gibt es zahlreiche weitere Veranstalter wie die Theaterakademie, den Förderverein des Tiergartens und andere, die immer wieder für tolle Termine in Delitzsch sorgen.

Von Christine Jacob