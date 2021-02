Delitzsch

Auffällig weiß ist aktuell vieles in Delitzsch. Und seit kurzem reihen sich auch zahlreiche Verkehrsschilder in diese Kulisse ein. Denn in den zurückliegenden Wochen wurden rund um das Stadtgebiet verschiedene Hinweistafeln, sogenannte Vorwegweiser, getauscht, wie beispielsweise kurz hinter dem Bahnübergang an der Leipziger Straße in stadteinwärtiger Richtung. Statt einen gelben haben diese Schilder nun einen weißen Hintergrund. Weswegen ist das so und wer steckt dahinter?

Zu alt, zu kaputt, zu reflektierend

Die im Stadtgebiet Delitzsch wegweisende Beschilderung sei zum Teil älter als 20 Jahre, „weist Schäden auf und entspricht nicht mehr den geltenden Vorschriften“, sagt Rosalie Stephan vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das gelte vor allem im Hinblick auf die Eigenschaften bei Lichtreflexion und der Gestaltung. Wie die Lasuv-Sprecherin weiter erklärt, haben sich zudem Verkehrsbeziehungen geändert. Das Lasuv, die Stadt Delitzsch und der Landkreis Nordsachsen haben sich daher gemeinsam für eine Erneuerung der gesamten wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet entschieden, sagt Stephan. Kostenpunkt: rund 600 000 Euro.

Große Zufahrtsstraßen erhalten große Parkleittafeln

Für diesen Schritt sei es erforderlich geworden, Inhalte der Wegweiser der aktuellen Situation anzupassen und übersichtlich zusammenzufassen. So sollen die Informationen für den Verkehrsteilnehmer schneller erfassbar sein. Und weswegen der Farbwechsel? „Die weiße Informationstafel hat die Aufgabe, ortsfremde und touristische Verkehrsströme effektiv durch die Innenstadt Delitzsch zu leiten“, sagt Stephan. So soll beispielsweise auch bei der Parkplatzsuche geholfen werden. Die Situation um fehlende kostenfreie Abstellflächen, vor allem im öffentlichen Raum der Alt- und Innenstadt, hatte in den zurückliegenden Jahren immer wieder für Kritik gesorgt.

Die neue Beschilderung sei generell Bestandteil eines neuen Parkleitsystems für die Delitzscher Innenstadt. Dazu gehören mehrere große und kleine Informationstafeln, erklärt die Mitarbeiterin des Landesamtes. Einige der größeren Tafeln wurden bereits an den Zufahrtsstraßen angebracht, wie beispielsweise an der Leipziger Straße. Weitere sind an der Eilenburger Chaussee, Dübener Straße, Bitterfelder Straße, Hallesche Straße und der Securiusstraße vorgesehen. Kleinere Parkleittafeln sollen dann im Stadtkern installiert werden. Die Umsetzung des gesamten Parkleitsystems könne laut Lasuv voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres erfolgen.

Landkreis und Stadt teilen sich in die Kosten

Die Maßnahme ist exklusiv – zumindest im Landkreis Nordsachsen: Denn wie Stephan erklärt, erfolge der Austausch ausschließlich im öffentlichen Verkehrsraum in Delitzsch. Die Kosten von 600 000 Euro übernehmen zur Hälfte der Bund und der Freistaat Sachsen. Mit jeweils rund 25 Prozent beteiligen sich der Landkreis Nordsachsen und die Stadt Delitzsch. Beide Kommunen erhielten dafür im Vorjahr bereits Fördermittel des Freistaat Sachsen in Höhe von 90 Prozent.

Von Mathias Schönknecht