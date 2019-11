Auftakt der Jagdsaison in Nordsachsen

Nordsachsen

Am 9. November geht es in die neue Jagdsaison im Forstbezirk Taura. 2019/20 sind bis Ende Januar insgesamt 22 Termine vorgesehen. An der Hubertusjagd im Revier Schöneiche am Samstag nehmen mehr als 120 Jäger teil. Insgesamt rechnet Forstbezirksleiter Jan Glock mit etwa 1800 Teilnahmen in den kommenden drei Monaten.

Abschusspläne nur für Rotwild

Konkrete Abschussziele gäbe es nicht, so Glock. Welche Wildarten bejagt werden dürfen, lege der Jagdleiter zu Beginn einer jeden Jagd fest. „Behördlich festgesetzte Abschusspläne werden nur für das Rotwild in unseren Wäldern aufgestellt“ erklärt der Forstbezirksleiter. So sollen in den kommenden drei Jahren allein im Bereich der Dübener Heide 360 Exemplare dieser Wildart erlegt werden. „Das sind anspruchsvolle Pläne“, sagt Glock. Deshalb sei es umso wichtiger, am 9. November einen guten Start hinzulegen, um das geplante Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen.

Hinweise für Spaziergänger, Anwohner und Autofahrer

Während der Saison der Ansitzdrückjagden bittet der Forstbezirk Taura um Verständnis und Beachtung der Hinweisschildern. Diese machen an den Hauptwegen in den betroffenen Waldgebieten auf zeitweilige Einschränkungen aufmerksam. Auf angrenzenden Straßen gelten zeitlich befristete Geschwindigkeitsreduzierungen, um mögliche Wildunfälle zu vermeiden.

Jagdverband Delitzsch eröffnet Herbstjagd am Vorabend

Los geht’s schon am Abend des 8. November in der Katholischen Kirche St. Franziskus Xaverius in Eilenburg. Traditionell eröffnet der Jagdverband Delitzsch gemeinsam mit der Katholischen Gemeinde Eilenburg und Sachsenforst um 19 Uhr die Saison der Herbstjagden mit der Hubertusmesse. Für Unterhaltung sorgt die Jagd- und Parforcehorngruppe Taucha-Sachsen e.V. Zur Jagd begrüßt Forstbezirksleiter Jan Glock dann am 9. November um 8 Uhr am Torfhaus. Beendet wird die Hubertusjagd mit dem „Streckenlegen“ gegen 15 Uhr. Besucher sind willkommen. Tagfrisches Wild kann auch erworben werden.

Mehr Informationen zur Jagdsaison, Fleischpreise und Teilnahmegebühren gibt es auf https://www.sbs.sachsen.de/angebote-leistungen-17259.html

Von Elena Boshkovska