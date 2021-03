Aufwand für Bürgerhaus Delitzsch gestiegen

Delitzsch

Noch immer steht das Bürgerhaus Delitzsch leer. Damit hat sich der finanzielle Aufwand der Stadt für das Gebäude in der Securiusstraße erhöht.

Stadt verantwortlich für Objekt

Im Jahr 2019 wird der Aufwand der Stadt für das Bürgerhaus auf rund 67 000 Euro beziffert. In dem Jahr allerdings war das Bürgerhaus auch noch verpachtet. Der langjährige Pächter hatte das Bürgerhaus Ende Februar 2020 aufgegeben und den Schritt entsprechend langfristig angekündigt. Im Jahr 2020 fielen nach Angaben der Stadt dann schon Aufwendungen in Höhe von rund 90 000 Euro an. Die Stadt betreibt das Bürgerhaus vorerst selbst, Anfragen für Vermietungen sind natürlich auch in Folge der Corona-Krise sehr überschaubar und ergaben sich zuletzt etwa einmal im Monat, in den Lockdown-Monaten natürlich gar nicht. Da das Bürgerhaus ein wichtiger Ort für Verbände und Vereine ist, um sich kostengünstig zu treffen, beschloss der Stadtrat bereits Ende 2019, dass die Stadt das Objekt übernehmen soll.

Die Betreibung wurde als Übergangslösung betrachtet, die nun schon zwei Jahre andauert. Aktuell wird das Bürgerhaus für die Stadtratssitzungen genutzt, da der rund 260 Quadratmeter große Saal viel Platz für den nötigen Abstand bietet.

Zuschussbedarf ist hoch

Das Bürgerhaus erhöht auch den Zuschussbedarf der Stadt für Einrichtungen des freiwilligen Bereichs. Rund 885 000 Euro Zuschussbedarf machen Tiergarten und Co. aus, der Aufwand für das Bürgerhaus kommt noch oben drauf. Nach wie vor steht eine „Ausschreibung Pacht oder Kauf Bürgerhaus“ auf der Internetseite der Stadt Delitzsch.

Von Christine Jacob