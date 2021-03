Aus Angst: SPD-Stadtrat kommt nicht zur Sitzung

Delitzsch

Der Stadtrat am Donnerstag wird wegen Corona mindestens einen Teilnehmer weniger haben. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Siegfried Schönherr kündigt an, der Sitzung fernbleiben zu wollen, weil ihm die Maßnahmen gegen Corona nicht ausreichend erscheinen.

OBM ist informiert

Der SPD-Stadtrat hat den Oberbürgermeister bereits in Kenntnis gesetzt. Er begründet seinen Schritt damit, dass es kein permanentes, sondern nur intervallweises Lüften während der Sitzung geben würde. „Wie sich Letzteres auf die Aerosolkonzentration auswirkt, kann niemand verlässlich beantworten“, so Siegfried Schönherr.

Siegfried Schönherr bei einem Politischen Aschermittwoch (Archivbild). Quelle: Manfred Lüttich

Seitens der Verwaltungsspitze war dazu angeraten worden, sich vor der Sitzung freiwillig einem Schnelltest auf Corona zu unterziehen, wie er etwa im Yoz, in Apotheken oder beim Hausarzt möglich sei. Eine Testverpflichtung bestehe nicht.

Er sei zum Schutz aller für eine Testverpflichtung für alle, appelliert dagegen Siegfried Schönherr. Zudem empfiehlt Siegfried Schönherr in seinem Schreiben an den Oberbürgermeister, dass anderen Stadträten und der Redaktion vorliegt, dass die nun anstehende Stadtratssitzung auf den April verschoben wird und dass auch in Delitzsch Videokonferenzen möglich werden – in anderen Kommunen geht dies. Doch auch in Bad Düben gab es bereits Streit um Corona-Tests für die Stadträte, diese waren ebenso freiwillig.

Am Dienstagabend hatte SPD-Stadtrat Reinhard Zänker die Sitzung des Technischen Ausschusses des Delitzscher Stadtrats verlassen, nachdem andere Teilnehmer der Sitzung auf seine Nachfrage hin weder preisgeben wollten, ob sie getestet sind, noch mit welchem Ergebnis.

Boykott nicht neu

Bereits im Januar war die gesamte SPD-Fraktion der Stadtratssitzung fern geblieben. Maskenpflicht und Abstand im Saal des Bürgerhauses wurden als nicht ausreichend zum Schutz vor einer Infektion betrachtet. Bei der Sitzung Ende Februar war die Fraktion wieder dabei.

Im Nachgang der Oktober-Sitzung, die noch im deutlich kleineren Rathaussaal statt dem Bürgerhaus stattfand, war es zu mehreren Infektionen unter Politikern gekommen. Die SPD und zuletzt auch die FDP, die selbst nicht im Stadtrat sitzt, hatten in der Vergangenheit und schon lange vor Corona wiederholt um mehr Digital-Angebote zum Stadtrat gebeten. Die SPD plädierte damit für mehr Transparenz.

Von cj/PM