Aus Liebe Drogen für Minderjährige besorgt – Haftstrafe

Eilenburg

Frank T. (Name geändert) aus Delitzsch muss für ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis. Der heute 28-Jährige hat einer Minderjährigen mehrfach Drogen besorgt. „Aus Liebe“, wie die Verhandlung zeigte. Die Vorsitzende Richterin Carmen Grell am Amtsgericht Eilenburg sah darin jedoch keinen mildernden Umstand für den jungen Mann ohne Schulabschluss. Auch dass ihm sein bisheriges Leben nicht gerade auf die Sonnenseite der Gesellschaft führte, war nur eine Randnotiz des Strafverfahrens vor dem Schöffengericht. Weil die Richterin dem Angeklagten keine positive Sozialprognose attestieren konnte, kam für sie auch keine Aussetzung der Strafe auf Bewährung in Betracht.

Der Vater als Zeuge

Der Angeklagte, der in seinem Erscheinungsbild deutlich jünger wirkte als er tatsächlich ist und zudem wenig Selbstbewusstsein ausstrahlte, wurde von Rechtsanwältin Katja Borrmann vertreten. Sie riet ihrem Mandanten, sich zunächst nicht zu den Vorwürfen zu äußern.

Sehr ausführlich und emotional berührt sprach jedoch der Vater des betroffenen Mädchens. Weil er es war, der mit einer Anzeige bei der Polizei das Verfahren überhaupt in Gang brachte, sagte er vor Gericht als Zeuge aus. Im April vergangenen Jahres hätten er und seine Frau Veränderungen an der damals 13-jährigen Tochter Sophie (Name geändert) festgestellt. Sie habe sich nicht mehr an Absprachen gehalten, kam nicht mehr sofort von der Schule nach Hause, sondern erst mit dem letzten Bus. Nachts wäre sie plötzlich hellwach gewesen, habe erst dann ihre Hausaufgaben erledigt.

Verdächtige Substanz gefunden

„Diese Veränderungen konnten wir uns bis dahin nicht erklären“, erklärte der Vater weiter. Auch habe man selbst immer wieder nach Ausreden für sich gesucht, warum das Mädchen gerade jetzt so ist. „Vielleicht haben wir das scheinbar Offensichtliche auch nicht wahrhaben wollen“, räumte der Zeuge ein. Erst als seine Frau eine verdächtige Substanz in einer Bauchtasche der Tochter fand, habe man weiter gesucht und sei auf kleine Plastiktütchen mit kristallinem Inhalt gestoßen. Plötzlich sei der Beweis dafür da gewesen, warum sich die Tochter in ihrem Wesen veränderte. Auch nach dem Fund wurde die Sorge nicht kleiner. „Mit keinem guten Gefühl“, so sagte der Vater, suchten die Eltern nach weiteren Anzeichen, durchstöberten auch die Kommunikation ihrer Tochter.

Einweisung in Klinik

Beim Sichten des Facebook-Messengers entdeckten sie dann Nachrichten, die den Verdacht, die Tochter könnte Drogen nehmen, bestärkten. „Wir haben uns daraufhin an das Jugendamt gewandt und Hilfe bekommen“, schilderte der Vater weiter. Denn als sie ihre Tochter mit dem Drogenfund konfrontierten, habe sie „komplett dichtgemacht“. Die Eltern erreichten sie nicht mehr.

Nach der Anzeige bei der Polizei folgte für Tochter Sophie die Einweisung in eine Leipziger Klinik. Nach längerem Suchen fanden die Eltern einen Therapieplatz in einer Heimeinrichtung. „Seit diesem Sommer ist sie wieder bei uns“, berichtete der Vater erleichtert. „Es waren schwere Monate für uns alle“. Das Mädchen hat mittlerweile die Schule gewechselt und sich komplett vom damaligen Freundeskreis getrennt. Sie scheint auf einem guten Weg, weg von den Drogen, zu sein.

Marihuana und Crystal Meth

Dass die Sache jetzt wieder hochkommt, empfand der Vater deshalb als eher nachteilig. „Die Erinnerungen kommen für sie und uns wieder.“ Eine Aussage vor Gericht konnte die Richterin Sophie jedoch nicht ersparen. Es stimme, dass sie sich vom Angeklagten, ihrem Ex-Freund, Drogen habe besorgen lassen. Sie habe dafür bar bezahlt. Vor allem ging es um Marihuana und das Methamphetamin Crystal Meth. Allerdings habe der Angeklagte genau gewusst, wie alt sie war. „Ich habe es ihm gesagt.“

Damit war ein Argument der Verteidigung hinfällig. Nicht widerlegt werden konnte, dass der Angeklagte der Schülerin diesbezüglich hörig war. „Er besorgte ihr alles, was sie wollte“, so die Rechtsanwältin.

Polenböller im Rucksack

Für Staatsanwalt Jan Schliephake habe sich der Tatvorwurf im Zuge der Beweisaufnahme bestätigt. „Sie haben Betäubungsmittel an unter 14-Jährige weitergegeben.“ Erschwerend kam ein weiterer Tatvorwurf hinzu. Frank T. wurde mit einem sogenannten „Polenböller“ im Rucksack in einem Supermarkt in Delitzsch erwischt. Der Knallkörper war nicht zugelassen, es hätte zu einer Explosion kommen können, so der Staatsanwalt. Wegen Verstoßes gegen das Sprengstoßgesetz drohte dem Angeklagten deshalb eine weitere Sanktion.

Schliephake plädierte für den vorbestraften Angeklagten für eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Verteidigerin Katja Borrmann orientierte ihre Strategie an der geringen Menge an Betäubungsmitteln und sah deshalb einen minderschweren Fall. Sie bat um sieben Monate Freiheitsstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. Weil ihr Mandant auf dem Weg sei, „sein Leben in den Griff zu bekommen“, sprach sie von einer positiven Sozialprognose.

Warum Richterin Carmen Grell sich gegen eine Bewährung aussprach, begründete sie unter anderem mit den Vorstrafen des Angeklagten und der laufenden Bewährung. „Ein Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe sind ausreichend, aber auch notwendig.“

Von Diemo Wolf