Kreuma

Es wird alles pünktlich fertig, sagt Malte Bauer. Der 47-Jährige renoviert aktuell die Scheune auf seinem Hof in Kreuma. In nur wenigen Tagen findet darin eine Hochzeit statt – neun weitere sollen in diesem Jahr folgen. „Letztes Jahr waren es acht“, sagt Bauer.

Altes Angebot – neuer Name

Nach der Ankündigung des Unternehmens Lobacher Hof – Ökokiste den Standort von Kreuma nach Leipzig zu verlegen (die LVZ berichtete), führt Malte Bauer den Betrieb im Rackwitzer Ortsteil seit Mai dieses Jahres als Hofgut Kreuma weiter. Eigentümer des Geländes an der Dorfstraße 29 ist er ohnehin. 2006 hatte er den Lobacher Hof mitgegründet, 2011 erwarb er das Grundstück vom Altbesitzer, erklärt Bauer.

Dazu gehören neben dem Haus, die Gärtnerei, die Bio-Bäckerei, der Hofladen, die Feierscheune und die Ferienwohnungen sowie die etwa drei Hektar Ackerland. Der Hof soll für Hochzeiten, Firmen-Events, Familienfeiern und Urlauber für Ferien auf dem Bauernhof zur Verfügung stehen, sagt Bauer. Die bisherigen Angebote bleiben erhalten, nur der Name habe sich geändert. Zusätzlich ist der Hof ab sofort über eine neue Internetadresse zu erreichen. Zum Hofgut-Team gehören neben dem Eigentümer ein Bäcker, ein Gärtner, drei Auszubildende der biologisch dynamischen Landwirtschaft sowie ein weiterer fester Mitarbeiter. Auf den Feldern und in Gewächshäusern werden beispielsweise Fenchel, Rote Beete, Möhren, Gurken, Süßkartoffeln, Kürbisse und Kopfsalat angebaut.

Ein Hoffest im Herbst

„Die Vision ist“, sagt Malte Bauer, mehr Hektar zu pachten, um eine Kreislauflandwirtschaft betreiben und Brot aus dem eigenen Getreide backen zu können. Zu den Hühnern, zwei Lämmern, der Kuh und den zwei Schweinen könne sich Bauer auch vorstellen, Pferde zu halten. Das Hofgut Kreuma soll ein kleiner Betrieb werden, der für die Leute offen steht, sagt Bauer. In seiner Vorstellung ist er das bereits. Ein erster Schritt: Im Herbst soll es wieder ein Hoffest geben. Den genauen Termin gebe er noch bekannt. Dann macht sich Malte Bauer wieder an die Renovierungsarbeiten. Am Wochenende soll alles für die erste Hochzeit fertig sein.

www.hofgut-kreuma.de

Von Mathias Schönknecht