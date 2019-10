Aus Paketshop wird DHL-Partnerfiliale in Zwochau

Zwochau

„Der Service wird sich mit der neuen DHL-Partnerfiliale deutlich für die Kunden erhöhen“, sagt Susann Bernt, Geschäftsführerin der Kfz-Service GmbH in Zwochau. Das Unternehmen bietet an der Halleschen Straße 16 seit Jahren nicht nur Dienstleistungen rund ums Fahrzeug an, sondern auch einen Imbiss und einen Paketshop.

Mehr Angebot am selben Ort

Letzterer wurde am Montag noch einmal erweitert. Dies sei in der gesamten Gemeinde Wiedemar auch ein Wunsch der Bürger gewesen, erklärt Bernt. Bislang konnten in der Zwochauer Filiale nur Pakete abgeholt, abgegeben und Rücksendungen auf den Weg gebracht werden. „Jetzt erweitern wir das Angebot deutlich“, erklärt die Geschäftsführerin. Beispielsweise seien ab sofort auch das Aufladen von Mobilfunkkarten und weitere Postleistungen möglich.

Die Voraussetzungen für die Umwandlung in eine Post-Partnerfiliale wurden schnell geschaffen, die entsprechende Technik ebenso zügig installiert. Alles stellte DHL kostenfrei zur Verfügung. „Die Mitarbeiterinnen werden jetzt eine Woche in der Hard- und Software des Terminals geschult“, war von DHL zu erfahren. Die neue Filiale hat Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, zudem am Sonnabend von 8 bis 9 Uhr geöffnet. Auch damit komme man dem Wunsch der Bürger in und um Zwochau nach. Dass das neue Serviceangebot angenommen wird, davon ist Susann Bernt überzeugt. „Zeitgleich mit der Eröffnung unserer Partnerfiliale in Zwochau schloss nämlich die Poststelle in Wiedemar“, teilte die Geschäftsführerin mit.

Gewöhnliches Verfahren für DHL

„Die Deutsche Post betreibt seit 2011 keine eigene Filiale mehr“, erklärt Mattias Persson den Hintergrund. Wie der DHL-Presseprecher für den Raum Sachsen weiter ausführt, „bieten die Postbank oder Partner aus dem Einzelhandel Postdienstleistungen für uns zusätzlich in ihrem Hauptgeschäft mit an“. Bereits 1993 habe die Deutsche Post begonnen, Postleistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern.

Zur Schließung der Filiale in Wiedemar sagt Persson: „In der Wirtschaftswelt ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Einzelhändler beschließt umzuziehen, das Geschäft aufzugeben oder aus anderen Gründen das Vertragsverhältnis zu beenden.“ Damit gehe dann der Umzug oder die Schließung der Postfiliale, die der jeweilige Partner in seinem Geschäft mit anbietet, einher. Um den Post-Kunden weiterhin Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, suche DHL ab Bekanntwerden der Schließungsabsicht nach einem neuen Kooperationspartner im Einzelhandel.

Soweit die Suche nicht erfolgreich ist, eröffne die Deutsche Post vorübergehend eine neue Filiale. Dies sei auch in der Wiedemarer Schulstraße der Fall gewesen. Nun wurde ein neuer Partner gefunden und eine neue Filiale in Zwochau eröffnet, erklärt Persson.

Von Diemo Wolf und Mathias Schönknecht