Aus Sorge vor der Schweinepest – Drückjagd trotz Pandemie

Die Drückjagden im Forstbezirk Taura starten seit Jahren traditionell mit der Hubertusjagd im November in Torfhaus bei Pressel. Das sollte trotz Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen auch 2020 so sein. Nun aber ist diese Auftakt-Veranstaltung abgesagt, ebenso der ökumenische Hubertusgottesdienst mit den Jagd- und Parforcehornbläsern aus Taucha in der katholischen Kirche Eilenburg. Die Hubertusmesse zum Start der Jagdsaison mit Pfarrer Andreas Ohle hatte am letzten Oktoberwochenende unter freiem Himmel in der Steinerkeide in Authausen noch stattgefunden.

Jagden ohne Gäste

Rund 1500 Jagdgäste ziehen die rund 20 Jagden, die in der Dübener und Dahlener Heide stattfinden, eigentlich an. „Es wird Drückjagden geben, aber ohne Gäste, nur mit Forstbediensteten und ortsansässigen Jägern“, so Silvio Karczmarczyk, Pressesprecher des Staatsbetriebs Sachsenforst für den Forstbezirk Taura. Allein zur Auftaktjagd kommen meist um die 120 Jäger aus allen Teilen Deutschlands und der Region. Eine Zahl, die angesichts der geltenden Beschränkungen, zu denen auch das Beherbergungsverbot zähle, nicht zu stemmen sei.

Kampf gegen die ASP

Die Jäger haben allerdings nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun. „Wir haben mit noch einem Virus zu kämpfen“, sagt Karczmarczyk mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest, von der Wildschweine betroffen sind. Nordsachsens Jäger sind alarmiert, weil die Krankheit, wie Anfang November bekannt wurde, mittlerweile den Freistaat erreicht hat. Bei Drückjagden versuchen die Jäger, mit einer Reduzierung des Schwarzwildes das Ganze aufzuhalten beziehungsweise so weit wie möglich zu begrenzen. Tritt die Krankheit in der Region auf, würde dies gravierende Änderungen im Jagd-Management nach sich ziehen.

Treibjagden effektiver als Einzeljagden

Treibjagden, die effektiver als Einzeljagden sind, soll es deshalb in den kommenden Wochen geben – wenn auch unter anderen Bedingungen. Wie viele tatsächlich und unter welchen Voraussetzungen stattfinden können, ist derzeit noch unklar. Das traditionelle Streckelegen, das meist viele Besucher anzieht, das Schüsseltreiben oder die Übergabe der Brüche an die Jäger zum Abschluss wird es nicht geben. Abstands- und Hygieneregeln gelten auch im Wald, die teilnehmenden Jäger müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sagt der Forst-Sprecher. Zudem sei das Führen von Anwesenheitslisten Pflicht.

Freistaat hat Regeln erlassen

Um eine effiziente Bejagung von Schwarzwild zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zu gewährleisten, hat der Freistaat Sachsen Regeln erlassen, die gemeinschaftliche Jagden auch unter Corona-Pandemiebedingungen ermöglichen. Landwirtschafts- und Forstminister Wolfram Günther ( Bündnis 90/Die Grünen) erklärt dazu: „Mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest in Sachsen und die hohen Schwarzwildbestände spielt die Jagd eine wichtige Rolle in der Prävention. In enger Abstimmung mit dem Sozialministerium unterstützen wir die sächsischen Jäger dabei, der Seuchenausbreitung durch gezielte Bejagung vorzubeugen. Damit schützen wir landwirtschaftliche Betriebe. Wir können daher nicht auf Drück- und Bewegungsjagden verzichten.“

Wildbret zu erwerben

Bis zum Abschluss der Jagdzeit Ende Januar gibt es im Staatsbetrieb übrigens frisches Wildbret, vor allem von Reh, Hirsch und Wildschwein zu kaufen. Aber auch Dam- und Muffelwild seien in manchen Regionen zu haben. Dem Wildfleisch wird nachgesagt, dass es sehr gesund sei, zudem eben aus der Region komme, lecker schmecke, leicht verdaulich, cholesterin- und kalorienarm sei.

