Aus dem Delitzscher Tierheim nach Hamburg

Delitzsch/Hamburg

Eine Hunde-Dame mit lockig-braunem Fell, nach vorn gekippten Ohren und aufmerksamen Terrier-Gesicht. Davon gibt es schon einige. Aber nicht jede kommt in ein Buch, das als Hamburger Stadtführer für Hunde und Frauchen oder Herrchen gilt. Aber die Welsh-Terrier-Hündin stammt noch dazu aus dem Delitzscher Tierheim. Bis vor reichlich drei Jahren lebte sie in der Loberstadt. Sie passt nicht ganz ins Rasseschema. Aber vor allem war sie zu temperamentvoll, zu dominant. Zwei Mal war sie schon wieder zurückgegeben worden.

Aber Tatiana Gritsenko hatte eine wie sie gesucht. Sie stammt aus Russland, ist Neu-Hamburgerin und hatte schon vorher einen Welsh-Terrier. „Wir hatten ihn im Alter von acht Jahren übernommen. Zwölf Jahre ist er geworden.“ Es sollte wieder ein Vierbeiner aus dem Tierheim werden. Sie fragte Internet-Foren nach. So kam der Hinweis, dass Susi in Delitzsch wartet. Also wurde damals extra ein Auto für die Fahrt in die Loberstadt geliehen. „Wir hatten damals keins und wollten einen guten Eindruck machen.“

Konsequenz und Wissen

Sie sah Susi im riesigen Zwinger allein. Um sie herum die Fetzen der Couch, die sie gerade zerrissen hatte. „Man braucht Konsequenz, man braucht Terrier-Wissen, um mit ihr zurechtzukommen“, schätzt die 55-Jährige. Es hat supergut geklappt“, zieht sie Bilanz, in der eingerechnet ist, dass auch mal ein Kissen in Fetzen ging und dass anfangs jedes Auto, jeder Roller, jedes Fahrrad angebellt werden musste. „Ich bin aber nach wie vor immer auf der Hut“, so die Tierfreundin, die für sich ansonsten ein ganz spezielles Tätigkeitsfeld entwickelt hat: Sie stellt unter dem Titel „Hamburger Kugeln“ Hundeleckerli her, ohne Verwendung von Mehl, mit frischen Zutaten, teils Bio-Qualität, vegetarisch oder vegan. Die Preise zeigen: Das sind Pralinen für Hunde. Die Susi aus dem Delitzscher Tierheim ist quasi im Hamburger Hunde-Schlaraffenland gelandet.

Ein Kapitel im Hunde-Stadt-Führer

Und sie hat inzwischen den schönen Namen Glascha bekommen. Das ist Gritsenkos Lebenspartner zu verdanken. Das Paar arbeitet auch an Übersetzungen. Vor sechs Jahren bearbeiteten sie einen Roman, in dem der Name Glafira vorkam. Glascha ist die Kosenableitung. Im Buch „ Hamburg mit Hund“ ist Glascha und Tatiana Gritsenko ein Kapitel gewidmet. Die beiden erzählen, wo sie am liebsten spazieren gehen, und dass das Leben in der Großstadt an Elbe und Alster für so ein Hund-Mensch-Gespann gar nicht übel ist.

Von Heike Liesaus