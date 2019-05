Krostitz

Es hat geklappt. Die Mädchen und Jungen aus der 5 a der Krostitzer Oberschule „Am Leinepark“ enterten mit ihrem Schattentheaterstück „Schneekönigin“ bei den Leipziger Schultheatertagen die große Bühne im Theater der Jungen Welt. Dabei zeigten sie nicht allein ihr Stück, sondern lernten dazu. „Der Workshop ’Bühnenkampf’ war toll, da man seinem Partner voll vertrauen musste“, erzählte Jonas. „Die Aufführungen, die ich in diesem Theater gesehen habe, haben mir Ideen für neue Geschichten in meinen Kopf gebracht“, lobte Amelie.

Lampenfieber

Da war das Lampenfieber längst vorbei. Das hatten vorab aber nicht allein die Schüler, sondern auch Musiklehrerin Gabriele Zschentz-Hopp. Sie hatte die Stabpuppen, die im Kunstunterricht gebastelt wurden, so toll gefunden, dass sie die Schüler anregte, ein Stück damit zu machen. Teile davon waren beim Tag der offenen Tür gut angekommen. Nachdem die Zusage für die Theatertage da war, wurden erstmals alle vier Szenen vor den Eltern aufgeführt. Deren Beifall gab zwar etwas Sicherheit, aber die Lehrerin hatte dennoch schlaflose Nächte. Würde alles klappen? Die Krostitzer waren mit 24 Schülern, die größte aber auch die jüngste Gruppe. Proben konnten die Kinder auf der ungewohnten Bühne auch nicht. Würde die Schattentheaterbühne aus Karton mit den kleinen Figuren, der Lichtanlage, dem Keyboard und der Melodica ausreichen? Doch fand sich mit dem Organisationsteam und den Technikern vor Ort für alles eine Lösung.

Grimmaer Gymnasium macht Mut

Und die Schüler? Die wuchsen über sich hinaus. Auch dank der „Impro-Show“ des Grimmaer Gymnasium St. Augustin. Die Grimmaer reagierten schauspielerisch auf Einwürfe aus dem Publikum. So erlebten die Jüngeren aus Krostitz: Es geht. Sie sprachen betont und deutlich, hatten keine Angst vor dem Mikrofon, obwohl die meisten damit bislang keine Erfahrung hatten. Dann waren sie wieder leise beim Szenenwechsel, halfen sich gegenseitig. „Ich bin als Projektleiter sehr stolz auf meine 5 a. Am liebsten wären sie am 2. Tag noch einmal aufgetreten“, freut sich Gabriele Zschentz-Hopp im Rückblick. „Mal sehen, ob es uns gelingen wird, irgendwann noch einmal an solch einem Event teilnehmen zu können. Theater spielen werden wir aber auf jeden Fall immer wieder gern.“

Von Heike Liesaus