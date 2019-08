Delitzsch

An der kleinen grünen Brücke über den Mühlgraben im Delitzscher Stadtpark finden Ausbesserungsarbeiten statt. Der Brückenweg war oberflächlich beschädigt und stellte so eine Stolperfalle dar, nun ist wieder eine ordentliche Oberfläche hergestellt.

Erneuerung mittelfristig angedacht

Mittelfristig, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), sei eine Erneuerung der Brücke geplant. Das sei allerdings von Fördermitteln abhängig. Drängend sei die Erneuerung schließlich nicht. Die Brücke sei vielleicht nicht die beste, erfülle aber ihren Zweck. Und genau so eine zweckmäßige und optisch zurückhaltende Brücke soll ein eventueller Neubau in der Zukunft auch darstellen.

Heiligbrunnen soll zu altem Glanz kommen

Der Heiligbrunnen im Stadtpark Delitzsch ist ein Sanierungsfall Quelle: Christine Jacob

Unterdessen bahne sich für den Heiligbrunnen allmählich eine Lösung an, so das Stadtoberhaupt. In den vergangenen Monaten waren Untersuchungen gelaufen, ob der Schaden als Bergbauschaden zu werten ist. Mit dem Braunkohleabbau fiel das natürliche Wasserbecken vor dem Brunnen einst trocken. Als Abhilfe wurde zu DDR-Zeiten eins aus Beton gebaut. Nun scheint dieses Betonbecken von außen unter Druck geraten zu sein, seit der Grundwasserspiegel wieder ansteigt. Der Brunnen soll wieder zu seinem alten Glanz geführt werden. Unter anderem müssten Graffiti entfernt, alte Gitter wieder hergerichtet und das historische Vorbild nachgeahmt werden.

Park im Blick

Insgesamt behält die Stadtverwaltung den Park im Blick, langfristig und auch kurzfristig. So müssen immer wieder Baumpflegearbeiten erfolgen und gefällte Bäume langfristig ersetzt werden. Allerdings soll erst die komplette Lobersanierung und deren Auswirkungen abgewartet werden. Momentan gibt es im Stadtpark noch Probleme mit Schichtenwasser – teilweise gehen Bäume ein, weil sie zu nass stehen.

Von cj